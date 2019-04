Torna il maltempo: martedì con allerta meteo gialla

La Protezione civile ha diffuso l'avviso che dalle 9 alle 19 riguarderà anche il nostro bacino. Il Coc è attivo e ciarisce: "Limitare spostamenti in cose di forti piogge".

La Spezia - La pioggia torna a far capolino sulla Liguria: una perturbazione interesserà dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani, anche la nostra regione con precipitazioni diffuse e temporali localmente forti.



Per questo la Protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. Queste le zone di allertamento coinvolte e la scansione oraria:



ZONE A, B, D - dalle 04.00 alle 15.00 di domani martedi’ 23 aprile

ZONE C (provincia spezzina), E - dalle 09.00 alle 19.00 di domani martedi’ 23 aprile



La perturbazione in arrivo da Sud Ovest e diretta verso il Centro Italia interesserà marginalmente ma in modo, comunque, piuttosto attivo, anche la Liguria. Le nubi aumenteranno già dal pomeriggio di oggi, lunedì di Pasquetta, e le prime piogge si avranno in serata a partire da Ponente. Per domani ci attendiamo una giornata grigia, con precipitazioni diffuse su tutta la regione, persistenti con cumulate tra significative ed elevate, e con la possibilità di locali temporali anche forti. Le piogge andranno lentamente esaurendosi, pur in contesto di variabilità, solo nella mattinata di mercoledì. Da segnalare anche i venti forti rafficati settentrionali per la giornata di oggi. Domani venti tra moderati e forti, anche con raffiche, settentrionali sul centro Ponente e da Est Sud Est sul Levante. Mare in aumento fino a molto mosso, sempre domani, lungo tutte le coste.



Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (tel. 0187-501172) coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.