Torna il concorso letterario "Madonna di Maralunga"

La Spezia - Avvicinandosi i tempi della tradizionale festa di Avvenire che si terrà a fine luglio, la parrocchia di Lerici ha indetto anche quest’anno il concorso letterario “Madonna di Maralunga”, giunto alla nona edizione e i cui vincitori saranno premiati appunto durante la festa. Il tema da sviluppare, per ragazzi e ragazze delle scuole medie di Lerici, è quest’anno “Un giorno, guardando il mare....”. Per le persone adulte, che potranno partecipare da tutta Italia, il tema è invece “Dovunque c’è molta bellezza”, tratto da una frase del poeta Rainer Maria Rilke. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 20 giugno, spediti per posta alla parrocchia di San Francesco, Via Matteotti 3, 19032 Lerici, o in formato pdf o doc all’indirizzo e–mail piccolapolli@gmail.com. Il regolamento completo è disponibile in parrocchia.