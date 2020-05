Torna a riunirsi il consiglio provinciale

La Spezia - Il consiglio provinciale della Spezia è convocato presso la Sala Consiglio, in Via Vittorio Veneto 2, piano II°, alla Spezia, per il giorno 22 maggio alle 17,30 in prima convocazione e per il giorno 23 maggio alle 17,30 in seconda convocazione, onde procedere alla discussione degli ordini del giorno: rinegoziazione mutui Cassa depositi e prestiti per l'anno 2020 e per quanto riguarda il Comune di Carrodano si tratterà il tema "servizio idrico integrato, passaggio dalla gestione in economia al gestore d'ambito Acam Acque". Si precisa che la seduta sarà resa possibile con tutte le misure imposte dalla normativa vigente per prevenire ogni contagio da Covid19. Sarà possibile partecipare al Consiglio tramite GoToMeeting e nei prossimi giorni si provvederà a fornire il codice di accesso.