Torna "Cresci con noi" il progetto di Atc dedicato agli studenti

La Spezia - Con l’anno scolastico 2019 – ’20 appena iniziato, ATC Esercizio è pronta per incontrare i ragazzi delle Scuole Medie della Provincia della Spezia per far conoscere meglio l’Azienda che gestisce il trasporto pubblico locale spezzino.



E lo farà, per ormai il sesto anno consecutivo, con un percorso di lezioni aventi lo scopo di avvicinare i ragazzi ad un utilizzo corretto del mezzo pubblico: l’importanza di pagare il biglietto, i comportamenti da tenere alle fermate e a bordo degli autobus, il rispetto della figura dell’autista e del controllore.



“E’ proprio di queste ultime settimane - commenta il Presidente di ATC Esercizio Gianfranco Bianchi - la notizia della reintroduzione, tra le materie scolastiche, dell’ora di “educazione civica”: indipendentemente da quando si riuscirà a dare realizzazione a ciò, ATC ha iniziato ad entrare nel mondo della scuola con il proprio personale (impiegati, controllori, addetti alle vendite…) spiegando regole di utilizzo e coinvolgendo i ragazzi nella scoperta del mezzo pubblico. Una sorta di educazione civica applicata alla vita quotidiana, con tanto di concorso finale per spingere i giovani allievi a mettere in pratica quanto appreso nel corso delle lezioni.



Lo slogan di quest’anno “Scopri ATC: cresci con noi!” ha per me un doppio significato. “Scopri ATC” perché l’Azienda ha voglia di farsi conoscere, soffermandosi a spiegare ai più giovani tutto il lavoro che quotidianamente c’è dietro ad ogni autobus che esce dai depositi.



“Cresci con noi” perché mi auguro che questa reciproca conoscenza porti ad una condivisione di regole utili a viaggiare in sicurezza e nel rispetto degli altri sui nostri autobus e che contribuisca a rendere i nostri giovani cittadini più autonomi e consapevoli di appartenere ad una comunità in cui tutti possono e devono fare la propria parte!.”



ATC, nel presentare il proprio progetto, chiede a tutti i professori e studenti delle scuole medie che fossero interessati a partecipare, di visitare la pagina dedicata al progetto sul sito aziendale www.atcesercizio.it dove si possono trovare i contenuti delle scorse edizioni e le modalità di partecipazione a “Scopri ATC: cresci con noi!”