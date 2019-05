Topografia applicata al soccorso, i Vigli del fuoco si aggiornano

La Spezia - Presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si è svolto, dal 6 al 10 maggio, un corso di Topografia Applicata al Soccorso (TAS). Per l'esattezza 14 unità del locale comando, quattro provenienti dal comando di Massa Carrara e una proveniente dal comando di Cuneo, hanno seguito e approfondito gli argomenti trattati dallo staff didattico composto da istruttori appartenenti ai comandi di Genova, Massa Carrara e la Spezia. Questa abilitazione da una decina d'anni contribuisce all'efficacia dell'intervento laddove siano richieste nozioni di cartografia, le competenze nell'uso dello strumento GPS, la conoscenza delle tecniche di ricerca di persone scomparse.

Questi sono, di fatto, gli argomenti che vengono trattati durante il corso: in una settimana, alternando lezioni in aula a uscite sul campo, il personale partecipante impara a leggere una cartina, ad orientarsi con la bussola e le varie tecniche attuabili in una ricerca a persona.



Grande spazio trova il tempo dedicato all'uso del GPS, oggi strumento fondamentale per il Vigile del Fuoco impegnato negli interventi di ricerca a persona, ma non solo; anche gli incendi boschivi sono scenari che richiedono queste competenze, così come tutte le situazioni dove sia necessario avere una localizzazione precisa o quando si abbia la necessità di organizzare il posizionamento o lo spostamento di squadre, o mezzi, sul territorio. Il GPS, in ogni caso, si rileva uno strumento utile anche per la salvaguardia stessa degli operatori. Il corso è terminato con la sessione di esami teorici e pratici, superati a pieni voti da tutti i partecipanti. Il Comandante Provinciale Leonardo Bruni, nel ringraziare tutto lo staff didattico, ha espresso soddisfazione per la buona riuscita del corso e ha ricordato come tutte le competenze acquisite dal personale operativo durante i corsi, vadano ad arricchire le proprie capacità personali e il patrimonio professionale al fine di poter migliorare, in termini di efficacia ed efficienza, la risposta del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco alle richieste dei cittadini.