Toninelli su Roncallo: "Valuteremo accertamenti disciplinari"

Il Ministro dopo le affermazioni della presidente dell'autorità portuale: "Nessuna autorità di sistema può arrogarsi prerogative che travalicano le sue funzioni amministrative".

La Spezia - C'è anche una risposta alla presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar ligure orientale Carla Roncallo nel post pubblicato su Facebook nel tardo pomeriggio dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Il tema è sempre quello della sorte dei migranti che da giorni sono in balia delle onde del Mediterraneo in attesa di un approdo, situazione che aveva spinto alcuni consiglieri di opposizione a chiedere l'apertura del porto della Spezia per il loro approdo. Appello al quale oggi Roncallo aveva risposto sottolineando che “che il porto della Spezia, come quello di Marina di Carrara non sono chiusi come, ritengo, non lo siano gli altri porti italiani”, definendo anche la situazione “vergognosa e incredibile”.



Chiara - pur senza fare riferimento a Roncallo - la replica di Toninelli il quale con un post scriptum al suo intervento sulla vicenda ha affermato: “Nessuna Autorità di sistema portuale italiana può arrogarsi prerogative che travalicano le sue funzioni amministrative. Darò mandato alle strutture del mio ministero di valutare eventuali accertamenti di natura disciplinare. Non ho emanato alcun decreto di chiusura dei porti perché non serve, non essendo alcun porto italiano interessato alle operazioni e non avendo il Mrcc (Maritime rescue coordination centre) italiano coordinato i soccorsi”. Il ministro ha poi ribadito come l'Italia si pronta “a dare una lezione all'Europa accogliendo donne e bambini a bordo delle navi Sea Watch 3 e Albrecht Penck, ma tutta la Ue deve farsi carico del problema, a partire da Germania e Olanda, Paesi le cui bandiere sventolano sulle due imbarcazioni”.