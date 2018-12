Tive6, Spezia e biliardo: i defibrillatori donati salgono a nove

Il progetto 'Hertz to Heart' centra un successo straordinario.

La Spezia - Grazie allo straordinario risultato di raccolta fondi di LottoconloSpezia, organizzato con lo Spezia Calcio, e di Cuore a punto, organizzato con la Uisp Biliardo, l'associazione Tive6, che opera nel ricordo di Matteo Tivegna, scomparso a soli 25 anni, riuscirà a donare altre tre defibrillatori oltre ai sei previsti dal progetto Hertz to Heart. Gli strumenti saranno posizionati nelle scuole di Marola, Valdellora, Monti di Arcola, Santa Caterina di Sarzana e Sarciara di Vezzano Ligure, senza dimenticare quello già consegnato il 20 dicembre scorso al Liceo Mazzini della Spezia.



Lottoconlospezia si è conclusa raccogliendo 2250 euro grazie ai 720 numeri per le nove ruote che sono stati esauriti ben un giorno prima dell'estrazione.



I vincitori per le sei maglie dello Spezia Calcio:

Bari 10 Montali Martha

Genova 13 Rossi Maurizio

Milano 46 Abate Vincenzo

Napoli 55 Dalle Mura Daniele

Roma 65 Cozzani Valter

Torino 10 Pagano Gioia



Per le due maglie di mister Spalletti:

Venezia 13 Cavallotti Alice

Firenze 74 Arpe Cristiano



Uisp Biliardo ha terminato Cuore a Punto all'Arci La Pianta. Nella finale il Bar del Municipio di Vezzano Ligure ha vinto di misura sul Abs Sarzana Regina di Cuori al termine di un torneo che ha visto competere oltre 200 giocatori in una gara dai grandi contenuti tecnici sportivi. Il contributo di solidarietà raccolto e donato dalla Uisp Biliardo e' stato di 2070 euro.



"Uno straordinario connubio di sport e solidarieta'àsotto il cielo dove brilla la stella di Matteo Tivegna", commentano dall'associazione.