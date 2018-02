Terziario e turismo, Uiltucs va a congresso: "Flessibilità orari e allungamento della stagione"

La Spezia - Saranno i saloni della Camera di Commercio della Spezia venerdì 23 febbraio a partire dalle 9.30 ad ospitare il decimo congresso provinciale della Uiltucs. Un' occasione per affrontare insieme un' analisi approfondita delle dinamiche politiche, economiche e sociali che attraversano il paese; una discussione aperta e propositiva che ci consenta di delineare la strada che intendiamo percorrere insieme nei prossimi quattro anni. Aprià la giornata di lavoro il segretario provinciale Marco Callegari (nella foto al centro) con la sua relazione che toccherà principalmente due temi: le problematiche del Terziario legate principalmente alle norme di ulteriore liberalizzazione in materia di autorizzazione al commercio e orari commerciali e al turismo, in predicato di diventare il settore trainante nella nostra provincia.



Per quanto riguarda il settore del Terziario la Uiltucs è impegnata da tempo per garantire alle molte donne che lavorano nel settore di poter conciliare la famiglia con il lavoro: "Il lavoro domenicale e gli orari di lavoro flessibili e su misura per impresa sono un grande problema per le famiglie. Il sindacato deve farsi avanti anche sul versante del riconoscimento del merito per legare davvero i salari all'aumento della produttività. Per il turismo la chiave di volta per il mantenimento del mercato e del possibile allungamento della stagione turistica da parte delle imprese, deve essere la qualità dell' offerta e dell' accoglienza che le stesse sono in grado di offrire".



Hanno confermato la propria presenza tutte le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Lega Cooperative) l'assessore regionale Raul Giampedrone, sindaco e vicesindaco Peracchini e Gagliardi, il presidente della Provincia Giorgio Cozzani, il senatore Caleo, Lorenzo Forcieri Forcieri, Raffaella Paita, Juri Michelucci, Stefania Pucciarelli, Alessio Cavarra, Massimo Lombardi e i rappresentanti delle più importanti strutture alberghiere Royal Sporting Portovenere, Nh Hotel e Grand Hotel Portovenere.