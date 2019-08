Terreni comunali, asta pubblica in vista

La Spezia - Il prossimo 11 ottobre si procederà alla vendita mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione di "candela vergine" di quattro distinti lotti nei quartieri della Chiappa, Pitelli, Centro e Fossamastra. La vendita, da confrontarsi con il prezzo base d’asta e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di un’unica offerta valida con scadenza per la presentazione della istanza di partecipazione il 10 ottobre 2019 alle 12, si terrà alle 10 alle 10 nella sala multimediale sita al primo piano del palazzo comunale di Piazza Europa n. 1, La Spezia, davanti al dirigente incaricato, il dottor Massimiliano Curletto. Sarà possibile partecipare alla vendita anche tramite leasing. Le informazioni complete relative ai singoli lotti sono pubblicate sul sito internet del Comune della Spezia: www.comune.sp.it.. Per informazioni contattare il C.d.R. Patrimonio - Piazzale Giovanni XXIII n. 7 - Tel. 0187/727919.



I quattro lotti nel dettaglio. Il lotto numero uno riguarda due terreni di 383 e 215 mq in Via Raspolini, sulle alture della Chiappa con base d’asta fissata a 39.600 Euro. Si tratta di due contigui aventi forma rettangolare paralleli a via Raspolini, attualmente utilizzati da un concessionario privato per uso agricolo. Il lotto numero due invece è in Via Pitelli con base d’asta fissata a 529.800 euro. Qui si parla di sette terreni di diverse metrature: si va dai 14 mq ai 4943 mq per una superficie totale di oltre 6mila mq. Sono terreni comunali attualmente non utilizzati per finalità istituzionali, a margine di via Pitelli adiacenti la zona destinata ad attività artigianali. Per quel che concerne il terzo lotto ci spostiamo nell'area di sedime bar in Piazza Caduti per la Libertà, lato via Veneto con base d'asta a 32mila euro. Novantaquattro metri quadrati di terreno sul quale insiste un fabbricato commerciale categoria C/1 di proprietà privata. Quarto e ultimo lotto concerne invece alcuni terreni ex Enel di via Valdilocchi con base d’asta di 166.149 Euro. Trattasi in questa circostanza di terreni localizzati nella zona industriale del levante spezzino.



Da sapere. A seguito di eventuali variazioni catastali, riferite ai lotti posti in vendita, gli identificativi catastali e le superfici potranno subire modificazioni. Sono fatti salvi migliori indicazioni e dati, il cui eventuale errore od omissione, da verificarsi in sede di rogito non potrà mai invalidare la procedura dell'asta. La vendita degli immobili avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Qualunque responsabilità del Comune è limitata ai casi di evizione che privi l’acquirente delle disponibilità e godimento in tutto o in parte dell’immobile acquistato. Le perizie di stima e le planimetrie sono disponibili alla visione presso gli uffici del Comune della Spezia, Piazzale Giovanni XXIII n. 7, previo contatto con il dottor Luca Ghelardi - tel. 0187/727919, email luca.ghelardi@comune.sp.it. Il bando d’asta pubblica è scaricabile dall’Albo Pretorio on line del Comune della Spezia e dal sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.sp.it nella sezione: Bandi di gara ed appalti. Visite e sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento con l’Ufficio del C.d.R. Patrimonio del Comune della Spezia (Dott. Luca Ghelardi - tel. 0187/727919) nei giorni da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13.