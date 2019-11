Terre incolte, Comune e 'Vivere Tramonti' verso l'intesa

La Spezia - C'è il recupero delle terre incolte al centro dell'intesa che Comune della Spezia e associazione di promozione sociale 'Vivere Tramonti' sono in procinto di siglare, in linea con l'impegno già profuso in passato su questo fronte. In particolare i fari sono puntati su Fossola, una delle località delle Cinque Terre 'spezzine', cioè quel lembo rivierasco stretto tra Porto Venere e Riomaggiore che amministrativamente fa riferimento al capoluogo. La zona in oggetto, si legge nella bozza di convenzione approntata da Palazzo civico, “negli anni, analogamente al restante territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, e in linea con quanto accaduto al territorio agricolo nazionale, ha subito un diffuso fenomeno di abbandono tutt’ora in atto”, un “fenomeno che è la principale causa del grave stato di dissesto idrogeologico che ne minaccia l’esistenza”. Per il Comune appare sempre più necessaria una forte integrazione delle azioni pubbliche con quelle delle comunità locali. “Se da un lato vi sono interventi assolutamente inderogabili di recupero territoriale che solo la mano pubblica è in grado di garantire, dall’altro è necessario organizzare e sviluppare le forze distribuite sul territorio individuando meccanismi di incentivazione alla cura, alla manutenzione ordinaria e continua del territorio”.



Duplice la modalità di intervento che l'ente comunale è pronto a mettere in campo. Da un lato un contributo da 3.500 euro per l'acquisto degli strumenti funzionali al progetto, che sarà corrisposta all'associazione a consuntivo delle spese sostenute; dall'altra la messa a disposizione degli strumenti, attraverso l’ufficio “Progetto Tramonti”, degli strumenti utili a facilitare il reperimento dei proprietari dei terreni incolti e l’incontro tra questi e 'Vivere Tramonti', fornendo così assistenza all'associazione. Questa dal canto suo – così è stato messo nero su bianco – dovrà redarre il progetto di intervento indicandone tempi e modalità, curare i rapporti con i proprietari degli appezzamenti, riqualificare l'ambiente attraverso pulizia ed eventuale coltivazione dei terreni incolti, mantenere i muretti a secco e regimare correttamente le acque. Gli eventuali proventi della messa a frutti dei terreni, che andrà fatta solo con specie ammesse dal Parco, dovranno essere reinvestiti nella cura del territorio.