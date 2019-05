Terminalisti e rimorchiatori: porte aperte in porto

La Spezia e Marina di Carrara aderiscono all'iniziativa nazionale. Roncallo: "Non solo effettivi negativi, ma occupazione e ricchezza per il territorio". Giacomelli: "Convivenza di tutte le vocazioni è la nostra sfida". Anche laboratori per bambini.

La Spezia - Una settimana a porte aperte. Dal 15 al 21 maggio alla Spezia e Marina di Carrara visite gratuite ai porti in bus, ai terminal, ai rimorchiatori, ai cantieri navali e alle sedi delle Capitanerie di Porto in occasione dei "Port Days", qui organizzati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale che unisce gli scali della Spezia e Marina. Durante le giornate saranno previsti anche laboratori per bambini.



Assoporti, l'associazione che riunisce tutte le Autorità di Sistema Portuali italiane ha lanciato quest'anno un'iniziativa comune che ha come scopo quello di avvicinare le comunità portuali e quelle urbane attraverso eventi, incontri e visite volti ad illustrare a tutti coloro che vorranno partecipare il lavoro e la cultura portuali, ma soprattutto i luoghi dove si svolgono le attività legate a questo settore. Anche I'AdSP ha dunque aderito con la partecipazione dei Comuni patrocinanti della Spezia e Carrara. Oggi la conferenza stampa con la presenza del Presidente dell'AdSP Carla Roncallo; del Segretario Generale Francesco Di Sarcina; del Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia, Massimo Seno e di quella di Marina di Carrara, Maurizio Scibilia; del vice Sindaco del Comune della Spezia, Genziana Giacomelli; dell'Assessore allo Sviluppo economico e alla Pianificazione dell'Economia del mare del Comune di Carrara, Andrea Raggi; del Direttore Generale della Società Rimorchiatori Riuniti Spezzini, Alberto Sandre; del coordinatore operativo del progetto PortoLab - Gruppo Contship Italia,Micol Moraglia; del Brand Manager di Tarros, Mauro Solinas oltre che ai rappresentanti di LSCT, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, istituzioni preziosissime che assieme alla Capitaneria di Porto e all'AdSP hanno collaborato per garantire le necessarie misure di sicurezza.



Le iniziative, sotto l'egida del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, si svolgeranno in tutta Italia con diversi calendari. "Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa, che coinvolge tutti i porti italiani; questo è il primo anno, ma speriamo che l'iniziativa abbia successo e che possa essere implementata di contenuti negli anni a venire, ha dichiarato la presidente Roncallo. E' importante che chi vive in città portuali come le nostre, possa essere informato e coinvolto, se lo desidera, nelle diverse e interessantissime attività quotidiane che si svolgono in porto, sentendosi parte di questa bella realtà, che produce non solo effetti negativi, ma produce soprattutto occupazione e ricchezza per il territorio".



"L'iniziativa Port Days ha lo scopo di facilitare, attraverso la conoscenza, il rapporto tra città e porto - ha detto la vicesindaco Genziana Giacomelli - . La nostra è una città che vede nel mare la sua grande opportunità di sviluppo, abbiamo di fronte una grande sfida, dobbiamo essere capaci di far convivere il nostro porto commerciale con quello turistico, con le attività legate alla nautica, la pesca, la mitilicoltura e vivere appieno le opportunità che il mare ci offre. Abbiamo spazi ristretti ma grandi prospettive e dobbiamo assieme lavorare per costruire una città vivibile e che offra opportunità ai nostri giovani".



Il programma:

Alla Spezia. L'Autorità di Sistema Portuale e LSCT-Gruppo Contship Italia, per un'edizione straordinaria del progetto Porto Lab, metteranno a disposizione, nei giorni 15 e 16 maggio (9-12.30 e 14-16.30), un bus speciale per visitare gratuitamente l'interno del porto della Spezia. La fermata del bus sarà posizionata in Viale Italia all'altezza di via Diaz, lato parcheggio antistante i moli dei traghetti per le Isole. Il bus partirà ogni 35 minuti circa, ma nell'attesa il pubblico potrà dialogare con un tu tor chiedendo informazioni sul porto e le sue attività. La Capitaneria di Porto della Spezia si è resa disponibile ad organizzare una iniziativa nella propria sede di Largo Fiorillo, il giorno 15 maggio dalle 9.30 alle 11. L'attività proposta è una visita alle motovedette ed una presentazione sulle funzioni del Corpo delle Capitanerie di Porto e la proiezione di un filmato, durata di massima di un'ora. Il numero massimo di persone è fissato in 30 (al momento dell'arrivo saranno divisi in gruppi da 15 alternando le due attività sopra indicate. La società Rimorchiatori Riuniti Spezzini - Gruppo Scafi, ha aderito alla manifestazione mettendo a disposizione, per delle visite assistite, tutti i giorni dal 15 al 21 maggio, due rimorchiatori, "Isola del Tino" e "Portovenere", attraccati al 2° moletto galleggiante situato circa a metà del Molo Italia nelle fasce orarie 8-12 e 15-17. Il Gruppo Tarros organizzerà domenica 19 dalle 15 alle 18, presso la sua sede in Via Privata Enel a Fossamastra, l'iniziativa legata al progetto "Le Avventure di un grande Contenitore". Oltre ai circa 150 bambini che hanno partecipato al progetto quest'anno, saranno accolte le famiglie ed i piccoli che vorranno prendere parte all'evento.



A Marina di Carrara. Il Terminal Grendi di Marina di Carrara aprirà le proprie porte nella giornata di sabato 18 maggio, dalle ore 9 alle 12, per delle visite guidate dagli studenti dell'Istituto Nautico Fiorillo di Marina di Carrara. Ogni visita avrà la durata di circa 30 minuti nella quale sarà possibile osservare le operazioni di imbarco e sbarco della nave sia dall'esterno che a bordo della stessa. Per partecipare basta presentarsi all'ingresso del porto su Viale Colombo sabato mattina dalle 9 alle 12, l'accesso è consentito a gruppi di 10-15 persone. L' AdSP per il Porto di Marina di Carrara, presso la sua sede di Viale Colombo 6, ha organizzato, in collaborazione con la ONLUS Porto dei Piccoli", laboratori ludico-didattici sui temi del mare e del porto che si terranno nella giornata di mercoledì 15 maggio negli orari 10-12 (riservati alle scuole) e nel pomeriggio 14-16 (aperto al pubblico per i bambini della fascia di età scuola materne e primarie). I partecipanti potranno visitare anche la sede della Capitaneria di Porto, grazie alla disponibilità del Comandante Maurizio Scibilia, nella quale verrà proiettato un video. Sarà possibile per i bambini anche accedere ai cantieri NCA. Per qualsiasi altra informazione relativa solo al Porto dei Piccoli. tel. 010 8593458 - celi. 347 4331576. eventi@ilportodeipiccoli.org. www.ilportodeipiccoli.org.