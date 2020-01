Teoria e pratica nella motricità cognitiva, nuovo corso con Aidai

La Spezia - Ogni anno L’Aidai Liguria, associazione volontaria che fa capo all’Aidai Nazionale e che opera in materia di informazione e supporto sul tema del disturbo da deficit di attenzione e iperattività, promuove un’iniziativa formativa per sensibilizzare il territorio sulle tematiche del disturbo. L’evento si sviluppa in due giorni, il 14 e il 15 febbraio nella sede del Sorriso francescano.

Il corso dal titolo “Il sistema attentivo esecutivo: teoria e pratica nella motricità cognitiva” intende approfondire la motricità cognitiva all’interno del Training integrato Metodo Benso. Nelle due giornate si vorranno fornire mezzi e strategie attraverso esercizi corporei con l’intento di mostrare come sollecitare le diverse funzioni esecutive. I sistemi attentivi esecutivi contribuiscono sia agli apprendimenti che all’autoregolazione, coordinando le varie attività e migliorando il controllo dell’iperattività. Attraverso training specifici è possibile migliorare le performance all’interno dell’ambiente quotidiano, dalla vita nel contesto di classe, allo studio e perfino nelle attività sportive. All’interno del corso sarà possibile approfondire la teoria e sperimentare le varie tecniche attraverso esercitazioni in gruppo. Alcuni degli esercizi proposti sono tratti dalle arti marziali. Le attività proposte potranno essere utili e replicabili nel contesto classe al fine di favorire il benessere di tutti gli alunni. Tale corso si adatta bene al mondo della scuola, dello sport e ai training neuropsicologici in genere. Pertanto i destinatari dell’intervento sono sia clinici, che terapisti, insegnanti, allenatori e genitori.