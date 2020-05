Tentativi di furto negli uffici rimasti chiusi, i numeri di marzo e aprile

La Spezia - Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure straordinarie attuate dal Governo, l’Istituto di vigilanza La Lince ha assicurato la continuità operativa di tutti i servizi h24 7 giorni su 7 nelle province in cui è presente, continuando a garantire la massima protezione. Il tutto adottando da subito le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei nostri dipendenti, collaboratori e di tutti i cittadini, con grande senso di responsabilità sociale.



Come è noto l’emergenza sanitaria non ha fermato la criminalità e in particolare si sono intensificati i tentativi di furto nei confronti di negozi e uffici rimasti chiusi. Nei mesi di marzo e aprile le nostre guardie giurate hanno svolto circa 3.000 turni operativi di servizio. La centrale operativa nello stesso periodo ha gestito oltre 100.000 segnali provenienti dai vostri sistemi di allarme di cui 30.000 legati ad allarme furto. Le radio pattuglie della vigilanza privata hanno fatto poco meno di 3.000 interventi su allarme e imezzi hanno percorso oltre 323.000 chilometri.