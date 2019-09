Tempi di percorrenza troppo tirati e autobus in costante ritardo

La Spezia - Tempi di percorrenza ottimistici e autobus che arrivano alle fermate e ai capolinea in costante ritardo. A sollevare il problema sono le sigle sindacali di Atc Esercizio.

Con una lettera inviata al presidente dell'azienda e all'amministratore delegato, Gianfranco Bianchi e Francesco Masinelli, e al sindaco della Spezia e presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Cobas chiedono un incontro urgente per discutere del tema delle percorrenze.

"L'argomento - scrivono i sindacati - riguarda essenzialmente i tempi in cui gli autobus impiegano a raggiungere le diverse località. Riteniamo che le percorrenze stabilite dall'azienda non siano sufficienti per garantire un servizio di qualità: essendo molto "tirate" è ormai impossibile rispettarle. La conseguenza inevitabile è che la maggior parte del servizio, soprattutto nelle ore di punta, risulta essere costantemente in ritardo". Contestualmente gli autisti per limitare i disagi all'utenza e al servizio sono costretti a lavorare con un costante stress.

"Una città e una provincia che hanno l'ambizione di migliorare i propri servizi e divenire sempre più a misura di cittadino, ma anche di turista, non possono non considerare il trasporto pubblico locale e la qualità del servizio erogato un elemento imprescindibile e indispensabile", concludono i sindacati.