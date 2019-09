Tempi di percorrenza, le sigle: "Serve un tavolo subito"

La Spezia - In Via Leopardi c'è ottimismo rispetto all'esito del bando per la mobilità sostenibile indetto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale Atc Esercizio ha partecipato in affiancamento al Comune della Spezia, presentando un progetto che cuba finanziamenti per oltre 40 milioni di euro.

E a tal proposito le sigle Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Cobas comunicano se da un lato certe indiscrezioni vanno accolte con estrema positività, dall’altro sollevano alcune questioni di cui avrebbero piacere si discutesse quanto prima.



"Il territorio spezzino ha assistito, negli ultimi anni, ad un vertiginoso incremento del traffico e dei relativi disagi ad esso associati. Il trasporto pubblico locale, per sua natura, risulta essere fortemente condizionato dal traffico presente sul territorio penalizzando quello che poi è un servizio fondamentale al cittadino. I tempi di percorrenza di molte linee, soprattutto urbane, sono ormai del tutto sottostimati - affermano Marco Moretti, Giuseppe Ponzanelli, Mario Bonafiglia e Luca Simoni - causando un costante ritardo dei mezzi pubblici con relativo malcontento dell’utenza, stress elevato dei conducenti e velocità commerciale ridotta per le aziende.

Riteniamo che l’arrivo di ingenti finanziamenti, e probabile potenziamento del sistema elettrico filoviario, addirittura con l’impiego di mezzi a 18 metri, richiedano da parte di tutti uno sforzo nel ripristinare fin da subito tempistiche adeguate sulle linee di maggior criticità. Lo sforzo da parte della Provincia e del Comune della Spezia nel cercare di trovare soluzioni che agevolino il traffico ma soprattutto il transito dei mezzi pubblici, con l’ausilio di corsie preferenziali nelle quali si vigili costantemente, di percorsi agevolati, di lanterne semaforiche che agevolino le manovre e di tutte quelle pratiche che possano in qualche modo aiutare il transito degli autobus.

Lo sforzo da parte dell’azienda nel cercare di comprendere le reali tempistiche di transito ed apportare modifiche qualora le strategie applicate alla viabilità non consentano ulteriori miglioramenti.

Siamo quindi a chiedere che, a breve termine, si trovi la volontà di tutti nel confrontarsi su questo tema onde evitare di fare il famoso passo più lungo della gamba".



I quattro sindacati sono concordi, quindi, nel chiedere al più presto un incontro con azienda, Provincia e Comune per trovare le soluzioni al problema dei tempi di percorrenza. Sono differenti, invece, i pesi che vengono posti sul piatto della bilancia.

Ponzanelli e Simoni, di Uiltrasporti e Cobas, non transigono: "Il problema è molto sentito dai lavoratori e se il tavolo non verrà convocato in tempi brevi - affermano a CDS - siamo pronti alla procedura di raffreddamento e poi allo sciopero. Non vediamo cosa possa vietare di affrontare questo problema con efficacia e rapidità, anche per fornire quel servizio di qualità che gli utenti si aspettano con il rinnovo del parco mezzi alle viste".

Più attendisti Moretti e Bonafiglia, per Fit Cisl e Faisa-Cisal: "Ormai a tutte le ore il traffico è intenso e c'è bisogno di attivare un tavolo nel quale parlare dei tempi di percorrenza e della razionalizzazione delle linee, come quella del Felettino. Cerchiamo il confronto e il dialogo, vedremo in seguito quali posizioni prendere".