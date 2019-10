Tempi di percorrenza, i sindacati puntano allo sciopero

La Spezia - Si va verso un nuovo sciopero del trasporto pubblico locale. Non è infatti stata trovata la quadra nel dibattito tra i sindacati dei lavoratori di Atc Esercizio e i vertici aziendali sui tempi di percorrenza imposti nelle ultime settimane agli autisti. Secondo le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Cobas e Ugl l'intervallo previsto dall'orario entrato in vigore a metà settembre è troppo breve per consentire uno svolgimento del servizio corretto da parte dei dipendenti che si trovano al volante e il 23 settembre avevano avviato le procedure di conciliazione.

Nelle scorse ore i segretari delle sigle di categoria Alessandro Negro, Marco Moretti, Giuseppe Ponzanelli, Luca Simoni e Paolo Carrodano hanno comunicato al prefetto Antonio Lucio Garufi, alla commissione di garanzia e all'osservatorio per i conflitti sindacali che nel corso degli incontri del 30 settembre e del 7 ottobre sono da ritenersi concluse con esito negativo.

"Infatti - hanno scritto i cinque sindacalisti - i vertici dirigenziali di Atc Esercizio hanno valutato le richieste dei sindacati troppo onerose per il bilancio economico aziendale, e sostenibili solo togliendo ai lavoratori il premio di produttività e il diritto alle indennità previste da un ricorso gerarchico attualmente in corso".

Il prossimo passo sarà l'invio del verbale della procedura di raffreddamento e, visto come si sono messe le cose, è probabile che la vertenza sfocerà nella proclamazione di un nuovo sciopero.