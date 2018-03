Tempesta di volantini pro Dialma per tutta Fossitermi

Parte la raccolta firme. Il quartiere si è riempito di volantini che incitano alla partecipazione in difesa del centro.

La Spezia - Un volantino per ogni attività commerciale e una diffusione virale sui social. Dopo l'appello del consigliere comunale Massimo Lombardi , nel quale viene ipotizzata come estrema ratio la vendita dello stabile che è passato dalle competenze culturali al Patrimonio, la situazione si scalda.

Il timore dei cittadini è perdere un presidio che accresce a livello culturale il quartiere ma un punto fermo anche per la sicurezza. Ed è da cui che partono la raccolta firme e la mobilitazione, senza tanti fronzoli e stampata su un foglio A4.



Nel volantino diffuso dal bar alla pasticceria e in molte altre attività tecnicamente non si parla di vendita ma di privatizzazione e vengono elencati punto per punto, i rischi per il quartiere e quindi la necessità di salvarlo a priori.



“II Centro Dialma Ruggiero privatizzato? - si chiedono i divulgatori del volantino - Salviamo il centro culturale e di aggregazione del nostro quartiere. Il Dialma Ruggiero tiene accese le luci del quartiere fino a tardi, ospita bambini, famiglie. giovani da tutta la provincia. Protegge Fossitermi dal degrado e dallo spaccio. Anima il quartiere e i suoi esercizi commerciali. Difendiamo questo importante presidio, pieno di creatività con i suoi corsi di danza, musica, teatro, informatica, lingue, cucito, e con i suoi spettacoli ed eventi”.



La situazione non sta passando inosservata sia ai cittadini comuni che allo storico comitato di Fossitermi. Quest'ultimo non si vuol far trascinare da questioni “di pancia” e vuole analizzare a fondo la situazione e non esclude iniziative di sostegno al centro culturale.