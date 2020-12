Telethon non si ferma, apre un point in Via Cavallotti alla Spezia

La Spezia - “L’emergenza legata al Covid-19 ha bloccato le campagne di raccolta fondi, quest’anno non è possibile organizzare eventi e/o banchetti solidali. Ma, come le persone che affrontano una malattia genetica, noi volontari Telethon non ci arrendiamo. Siamo già al lavoro con tutto il cuore”. E’ quanto si legge in una nota di Telethon la Spezia che annuncia: “Fondazione Telethon ha aperto quest'anno tre nuovi bandi di ricerca sulle malattie genetiche rare di cui uno dedicato a progetti che utilizzino le malattie genetiche per far luce su Covid-19. L'iniziativa nasce dalla volontà di Telethon di rispondere all'emergenza dovuta alla pandemia Covid-19 attraverso una opportunità di finanziamento alla ricerca. Ma per finanziare la migliore ricerca scientifica, in funzione dei bandi citati, abbiamo bisogno di risorse finanziarie che alimentino sempre più la nostra missione”.

“Anche quest'anno- si legge -, seppur contingentati dalla situazione pandemica, abbiamo messo in atto la campagna “Dono” legata al prodotto solidale simbolo del periodo invernale i cuori di cioccolato prodotti da Caffarel per Telethon. La risposta all'emergenza siamo noi, distribuendo il Cuore di cioccolato, tra amici, parenti e colleghi, in ufficio, a scuola, in palestra o organizzando eventi di raccolta fondi. Ogni singola azione è fondamentale! La ricerca scientifica deve essere finanziata enoi dobbiamo essere presenti. Vi chiediamo di aderire all’iniziativa acquistando i cuori: 1 scatola 12 euro , 2 scatole o più 10 euro l’una. Ogni singola azione è fondamentale. Grazie alla generosità di un volontario, che a titolo gratuito, ha messo a disposizione un locale sarà possibile distribuire i prodotti solidali in tutta sicurezza e dare informazioni sui progressi della ricerca scientifica”.

Sabato 5 dicembre alle 11 in Via Cavallotti 33 alla Spezia si terrà l’inaugurazione del point Telethon chepoi resterà aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 dalle 15.30 alle 17.30. Per informazioni, prenotazioni e consegna 3398851590 oppure mbiso@rt.telethon.it