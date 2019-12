Telethon la Spezia pensa in grande

La Spezia - La Spezia tra le dodici città “faro” di Telethon nazionale con un grande evento che si terrà nel mese di giugno con l’aiuto della Marina militare. L’annuncio è stato dato questa mattina nel corso della presentazione degli eventi organizzati da Telethon nei prossimi giorni.



Ieri mattina presso il Circolo Ufficiali “Vittorio Veneto”, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del programma di iniziative intitolate “Io sostengo la ricerca scientifica con tutto il cuore”, promosse dalla Fondazione Telethon con il sostegno e il supporto organizzativo della Marina Militare e del Comune della Spezia. Un appuntamento che conferma la sensibilità della Marina nel sostenere progetti sociali e di solidarietà a favore della collettività. Una scelta in linea con la missione di Telethon e soprattutto un contributo a chi ha scelto di sostenere la ricerca e costruire una speranza concreta a chi vive con una malattia genetica.



Lunedì 16 dicembre in Piazza Mentana alle ore 16.00 a La Spezia, la Marina Militare sarà a fianco di Telethon e saranno allestiti laboratori didattici e stand espositivi a cura del personale del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale, del Comando delle Forze di Contromisure Mine e di Maristaeli Luni.



I laboratori del Centro di supporto e Sperimentazione Navale, dedicati a giovani studenti e ragazzi, saranno volti a favorire l’interesse per le materie tecnico-scientifiche con lo scopo di tradurre in un linguaggio alla portata di tutti, le complesse indagini che vengono realizzate nelle proprie strutture. In particolare sarà possibile visitare diversi laboratori per scoprire il mondo delle “vibrazioni meccaniche”, delle “sollecitazioni dinamiche” e delle “misure di pressione”, svolgendo esperimenti e conoscendo le apparecchiature che consentono di compiere le misurazioni.



Nell’area espositiva del Comando delle Forze di Contromisure Mine, saranno presenti alcuni veicoli subacquei tra i quali Remus 100 e Multipluto, manichini con autorespiratore a miscela e ad aria, un modellino di Unità Cacciamine e una mina inerte tipo "Torpedine italiana”. Oltre alla mostra statica, verranno proiettati nello stand su uno schermo vari filmati per far comprendere l’attività svolta dal personale di Mmaricodrag a favore della collettività.



Presso lo stand della Stazione Marittima Elicotteri di Sarzana-Luni saranno esposti modelli delle tenute indossate dai piloti e dagli specialisti, il materiale impiegato a bordo degli elicotteri per la ricerca e soccorso in mare e saranno proiettati sugli schermi i filmati delle operazioni svolte dai Gruppi di Volo.



Sullo sfondo degli allestimenti, a partire dalle ore 16:30 la Banda di Presidio del Comando Marittimo Nord si esibirà con un ricco programma musicale, tratto dal vastissimo repertorio di musica leggera e marce militari.

Il programma degli eventi avrà un prologo presso il Palazzo Ammiragliato in Via Chiodo dove sarà presentato dal Comandante Marittimo Nord Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, alla presenza delle massime Autorità civili, il “Presepe del Golfo”.



L’opera, costruita interamente a mano, con sapienza e passione, dai militari di Marina Nord, rappresenta la natività inserita nella splendida cornice del promontorio di Portovenere e della suggestiva Chiesa di San Pietro, ed esalta con la tradizionale scena natalizia le bellezze artistiche e naturali del territorio. Tutti i cittadini avranno la possibilità di ammirare il Presepe nell’atrio del palazzo Ammiragliato di La Spezia fino al termine delle festività.