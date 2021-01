Telethon, il grande cuore degli spezzini arriva sino alla Befana

La Spezia - In un momento così difficile la ricerca sulle malattie rare non può fermarsi, la ricerca scientifica deve essere finanziata e noi dobbiamo essere presenti. Nonostante la sua particolarità questo Natale porta con se tanti bei doni. Innanzitutto un risultato straordinario e per molti versi insperato: il territorio spezzino ha risposto con grande generosità alla chiamata di Fondazione Telethon per sostenere la migliore ricerca scientifica, non ci sono parole per esprimere la gratitudine e quest’anno più che mai.



Per questo motivo il Coordinamento Telethon della Spezia ha deciso di aiutare la Befana nella distribuzione delle sue calzette, un dono speciale che tiene viva la speranza di una cura. Con un contributo minimo di 10 Euro potrai acquistare le calzette prodotte dalla ditta "Dolci Dolcetti" della Spezia e fare un gradito dono a grandi e piccini. Appuntamento per lunedì 4 gennaio in Via Cavallotti, 33 con orario apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.