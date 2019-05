Tedeschi: "La vallata del Magra è distrutta. Sprecati milioni di litri d'acqua al giorno"

La Spezia - Trenta milioni di litri d'acqua depurati male. Altri 11 milioni non utilizzati. E' il quadro messo in evidenza dal presidente del Parco di Montemarcello Magra Pietro Tedeschi che questa mattina ha partecipato alla presentazione della brochure e dell'applicazione dedicata alla sicurezza sui sentieri redatta dal Soccorso alpino spezzino.



Nell'occasione il presidente ha posto alcune riflessioni sul parco, che a suo dire, viene percepito come un vincolo e non come elemento di sviluppo per tutto il territorio.

“Il nostro è l'unico parco fluviale della Liguria e l'acqua veste un ruolo centrale - ha spiegato - . Noi abbiamo una necessità di mantenimento di un bene supremo quanto fondamentale che per troppi anni è stato dimenticato. La vallata del Magra è stata distrutta: abbiamo discariche, aziende incompatibili, depuratori vecchi che provocano una dispersione d'acqua di 30milioni di litri d'acqua al giorno depurati male. Buttiamo via 11 milioni di litri d'acqua al giorno inutilizzati. Sono temi che devono diventare centrali per il futuro del nostro territorio”.



In merito al concetto sviluppo e sicurezza ha aggiunto: “Nell'immaginario collettivo si è radicato erroneamente il concetto che il Parco di Montemarcello si presenti come un elemento di vincolo alla possibilità di sviluppo di un territorio. Noi invece dobbiamo renderlo fruibile sotto tutti gli aspetti”.