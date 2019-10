Tatuaggi, piercing e trucco permanente: ecco un corso ad hoc

La Spezia - Confartigianato Imprese La Spezia organizza il Corso per l'acquisizione dei requisiti igienico-sanitari per Tatuatori e Tpc (trucco permanente cromatico per l'estetica) e Piercing con avvio il prossimo 7 ottobre. Il corso è un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nella normativa regionale con il fine di acquisire adeguate conoscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione e si propone di formare gli operatori in materia di strumentazione e di sterilizzazione, di acquisizione del consenso informato e di adeguamento a norma dei locali. Destinatari sono coloro i quali intendono avviare o svolgere tali attività.



Si precisa che con tale corso non si acquisiscono le tecniche da seguire per l’effettuazione pratica di tatuaggi, piercing o trucco permanente. (Il corso non è obbligatorio per coloro che effettuano esclusivamente la foratura del lobo dell'orecchio, anche come prestazione complementare alle attività di farmacia, parafarmacia e di vendita di monili o di oggetti preziosi). Il corso ha durata pari a 30 ore suddivise in 20 ore di teoria presso la sede Confartigianato in Via Fontevivo, 19, alla Spezia ed in 10 di esercitazioni pratiche presso uno studio di estetica.



Le ore di assenze concesse per l'ammissione all'esame finale sono il 10% delle ore totali del corso. L'esame consisterà in una prova scritta e/o in un colloquio ed una prova pratica igienico-sanitaria. A fine corso verrà rilasciato ai partecipanti che supereranno l'esame un attestato di frequenza valido ai fini delle normative vigenti. Per qualsiasi ulteriore informazione inerente al corso, si potrà fare riferimento all’Ufficio Formazione Confartigianato al numero di telefono 0187.286648 oppure a Confartigianato Estetica al numero di telefono 0187.286655.