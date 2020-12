Tariffe taxi aggiornate dopo nove anni: agevolazioni per donne sole, anziani e commesse

La Spezia - Approvato l'adeguamento delle tariffe Taxi dalla giunta comunale spezzina così come richiesto dalle associazioni di categoria dato che l'ultimo aggiornamento risaliva al giugno 2011. Palazzo civico ha deciso di lasciare invariata la tariffa minima di otto euro che non subirà alcun aumento e di introdurre invece delle tariffe “di sicurezza” nell'area urbana tra i parcheggi di interscambio. Prezzi agevolati per andare incontro ad alcune categorie di lavoratori che si trovano in difficoltà.



Entrando nel dettaglio la giunta ha stabilito che lo scatto di partenza sarà di 4 euro con un prezzo di 1,47 euro a chilometro (1,90 ogni 26 metri per le extraurbane) con riduzione del 50% di quest'ultima in caso di ritorno. Costerà invece 10 euro la tratta a tariffa fissa Via Diaz-Stazione centrale e viceversa, mentre fra i vari supplementi si segnalano 36 euro ad ora per la sosta, 4 euro per servizio notturno o festivo e 2,5 euro per trasporto cani (escluso i cani guida).

Per quanto riguarda le tariffe per le principali località turistiche, quattro persone spenderanno 90 euro per arrivare a Monterosso, 40 per andare Sarzana e 30 per lerici. Con un aumento di 5 euro per ogni persona in più (esclusi i residenti). Prezzi ben diversi per gli aeroporti più vicini: 300 euro per Firenze, 200 per Pisa e 250 per Genova. Previste inoltre tariffe per i crocieristi che saranno esposte anche al Terminal di Largo Fiorillo e che prevedono tour nelle località più richieste ma anche spostamenti verso la stazione, il centro città o il centro commerciale “Le Terrazze”.



Quattro infine le categorie “di sicurezza” per gli spostamenti nell'area urbana fra i parcheggi di interscambio: donne sole o con minori in orario notturno (8 euro), donne in gravidanza sole o con minori (8 euro), ultra settantenni in orario notturno soli o con minori (8 euro) e commesse nell'orario di chiusura delle attività dalle 19.30 alle 21 (5 euro).

Tutte le tariffe dovranno essere esposte in modo ben visibile all'interno dei veicoli, nel piazzale della stazione e al terminal crociere.