Tari 2018, ecco chi può chiedere esenzioni e riduzioni

La Spezia - I residenti nel comune della Spezia, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – ordinario - inferiore o pari al minimo vitale, quantificato in € 6.524,57, potranno richiedere l’iscrizione in un elenco da utilizzare per l’eventuale esenzione totale dalla Tari. Palazzo civico rende esecutiva la misura di esenzione e/o riduzione del pagamento della tassa sui rifiuti che prevede anche una riduzione parziale per i nuclei familiari in base al numero dei componenti e il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia il seguente: euro 9.690,00 per un componente; euro 7.140,00 per due componenti; euro 6.896,00 per tre componenti.



Il bando e il modello di domanda sono presenti sul portale del Comune della Spezia www.comune.sp.it., alla voce “Notizie dal comune”. Le domande dovranno essere consegnate, esclusivamente nelle sedi e negli orari di seguito indicati, dal giorno 12 marzo al giorno 30 aprile (termine ultimo e perentorio per la consegna delle domande alle 12) e precisamente presso:



Servizi Sociosanitari – via Fiume n. 207 – tel. 0187/727670

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00



Ufficio Coordinamento Centri Civici – Via Castelfidardo (Piazza Brin) tel. 0187/717889

dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00

sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.30.



Centro Civico Nord – Largo Vivaldi (Fossitermi) tel. 0187/716322

Lunedì- Mercoledì- Venerdì dalle 08.30 alle 12.00



Centro Civico Sud – Via del Canaletto 90 tel. 0187/512640

Martedì- Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.00

Sabato dalle ore 08.30 alle ore 11.30



Urp – Piazza Europa n. 1 , piano terra, tel. 0187/727459/727457

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00



All’atto di presentazione dell’istanza gli uffici rilasceranno apposita ricevuta. La modulistica potrà essere ritirata presso i Servizi Sociosanitari, presso l’URP (Palazzo Municipale, Piazza Europa 1, piano terra) e presso i Centri Civici.