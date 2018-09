Tappa di "Puliamo il mondo" a Cadimare

La Spezia - Tutto pronto a Cadimare per la nuova edizione di “Puliamo il mondo” di Legambiente. L’appuntamento è per domenica 30 settembre dalle 8 alle 12. L’evento di pulitura interesserà i fondali e la spiaggia di del borgo. Il ritrovo per tutti i volontari è alle 8 e verrà consegnato loro il kit per la pulizia. Alle 12.30 ai giardini di Cadimare si terrà il buffet con il comitato organizzatore.

Per informazioni contattare: 348 8951329. 3802515461