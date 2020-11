La Spezia - Tanti gli spezzini in centro nel pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre. Le ultime ore da zona arancione sono state vissute con serenità dalla popolazione che ha percorso in lungo e in largo le vie dello shopping. Dopo i numeri significativi della giornata di ieri, in occasione del black friday, ancora tanti passanti davanti alle vetrine, richiamati in parte anche dall'appuntamento con l'accensione delle luminarie installate dall'amministrazione comunale.