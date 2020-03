Tamponi sugli infermieri smarriti da dieci giorni, il Nursind: "Se ne eseguano a tappeto"

La Spezia - "Anche oggi notizie sconfortanti dall'interno della Asl 5". Lo afferma Assunta Chiocca, segretaria provinciale del sindacato Nursind, sigla che rappresenta gli infermieri.

"L'insufficienza dei dispositivi di protezione individuale e la scorretta idea che una maschera chirurgica sia capace di proteggere gli operatori sanitari che stanno operando ormai in stato di pandemia la si sta pagando in termini di salute di vite umane. Infatti - prosegue Chiocca - continuano i contagi tra gli infermieri, i medici e gli Oss della Asl 5. Abbiamo lavorato con dispositivi monouso, troppo spesso inidonei e per questo stiamo pagando un prezzo molto alto e del quale l'azienda e la Regione dovranno darci conto. Una tragedia nella tragedia sono i tamponi effettuati su infermieri settimane fa, ora scomparsi e non più ripetibili per un gioco di responsabilità delle parti, che ricade su coloro che tutti chiamano eroi ma che alla fine sono solo numeri sacrificabili".



Gli infermieri coinvolti ora battono i pugni e Nursind è pronto a denunciare tutto alla procura della repubblica.

"A questo punto esigiamo il prima possibile tamponi a tappeto sul personale sanitario - conclude Chiocca - e che la Regione Liguria smetta di dire che va tutto bene e inizi seriamente a tutelare chi è in prima linea. Esigiamo che venga attivata e supportata l’organizzazione e l’apertura dei laboratori privati della provincia così che possano effettuare test diagnostici in numero sufficiente alle necessità del personale sanitario dell’intera provincia in collaborazione con il laboratorio ospedaliero".