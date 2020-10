Tamponi rapidi, i medici hanno già cominciato a organizzarsi

La Spezia - E' previsto per mercoledì un incontro operativo con i vertici regionali sanitari per capire come verranno somministrati i tamponi rapidi a seguito dell'accordo tra Regione Liguria e medici di Medicina generale (leggi qui). I dettagli su come verrà disposto il servizio, dunque, verranno definiti nei prossimi giorni intanto però Asl 5 ha già avviato diversi percorsi per individuare quello più funzionale e utile per diagnosticare la malattia e attivare i successivi percorsi più rapidamente.



Gli spazi verranno messi a disposizione sia dall'Asl 5 che dai medici di Medicina generale stessi: "Alcuni medici si stanno già organizzando (in particolare gli studi medici associati, ndr) - spiega la direttrice di Asl 5 Maria Alessandra Massei - per la presa in carico e noi dovremo fare un sopralluogo per verificare se ci sono le condizioni che lo permettono. Ed è previsto anche il coinvolgimento delle Pubbliche assistenze. Queste formule, contenute nell'accordo, sono già state sperimentate per la somministrazione dei vaccini".

In provincia ci sono già i primi esempi: a Sarzana alcuni medici stanno utilizzando gli spazi della pubblica assistenza. "Alla Spezia - prosegue Massei - vengono eseguite alla ex Fitram e vengono ospitati in sede Asl. Mercoledì prossimo alle Terrazze partirà la vaccinazione dei bambini, in collaborazione con Asl. Sono varie formule per condividere le risorse. La domanda è enorme".



Il protocollo per le prenotazioni potrebbe ricalcare quello delle vaccinazioni antinfluenzali. "Con l'incontro dei prossimi giorni verranno forniti ulteriori dettagli, verrà anche stabilito se Asl lavorerà come cabina di regia - aggiunge -. Sarà valutata anche l'ipotesi del metodo applicato nelle Rsa dove sotto nostra supervisione, approvvigionamento e controllo monitoraggio è il personale delle strutture a effettuare il tampone. Una scelta che garantirebbe flessibilità sotto tutti i punti di vista. E' una prassi e solo in caso di positività scatta il provvedimento con il test molecolare. Abbiamo dunque diversi modelli organizzativi e chiaramente solo il confronto con Regione e Alisa avremo la conferma del piano da adottare".