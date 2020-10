Tamponi rapidi anche dal dentista. La proposta dei medici odontoiatri

La Spezia - Tamponi rapidi anche dal dentista. Ad avanzare la proposta è Sandro Sanvenero presidente della commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine dei Medici della Spezia.

"Anche noi siamo medici e possiamo contribuire fattivamente alle attività di screening - spiega - senza dimenticare che potremmo intercettare molte fasce di età. In una situazione sanitaria di questa portata viene richiesto il contributo di tutti i medici. Noi ci siamo". Sandro Sanvenero, ha dunque avanzato la proposta ai responsabili della Salute pubblica con una lettera inviata a Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria (con in capo anche la delega alla Sanità), ai commissari di Alisa e Asl 5, rispettivamente Walter Locatelli e Daniela Troiani, al presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e agli altri direttori dell’Azienda sanitaria.

La proposta di Sanvenero prende spunto anche da quanto affermato dal professor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, il quale ritiene che per far fronte ai gravi problemi di diagnostica e tracciabilità, sia ora necessario “oltre a potenziare la medicina del territorio, mettere in campo ogni possibile struttura sanitaria attiva sul territorio”.

Sulla base di queste ultime parole Sandro Sanvenero aggiunge: “La rete degli studi professionali dei medici odontoiatri della provincia della Spezia è capillarmente diffusa sul territorio ed il numero di medici odontoiatri operanti è paragonabile, se non superiore, a quello dei medici di medicina generale e delle farmacie”.



“Anche dal punto di vista strettamente ‘operativo’ - conclude - la tipologia degli accertamenti da effettuare con il test rientra, appieno, nell’ambito di operatività del medico odontoiatra, il quale può operare non solo su ‘denti e gengive’, ma anche su entrambe le ossa mascellari e sui tessuti annessi a tali ossa”.