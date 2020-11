Tamponi e test diagnostici, una struttura prefabbricata a disposizione di Asl

La Spezia - Il Comune della Spezia ha concesso ad Asl 5 in comodato d’uso gratuito un prefabbricato allo scopo di effettuare tamponi e test diagnostici: la decisione è arrivata al termine della riunione della giunta di Piazza Europa. La struttura, posizionata nell’area antistante il Palazzetto dello Sport, lato rotonda di via Della Pianta, sarà utilizzata per le attività di prevenzione e contenimento dell’epidemia da Covid 19, tra le quali l’effettuazione di tamponi e test diagnostici. La Giunta ha dunque accolto la richiesta di Asl 5, fornendo un aiuto concreto per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.

Il contratto di comodato d’uso gratuito ha scadenza il 31 gennaio 2021 ed è rinnovabile in caso di necessità. "L'unione fa la forza, e grazie al comodato d'uso gratuito all'Asl di una struttura comunale sarà possibile aumentare il numero dei tamponi effettuati e dei test diagnostici in ottica di prevenzione e contenimento dell'epidemia". "Abbiamo accolto senza indugi la richiesta di Asl 5, così come avevamo già fatto per gli spazi della ex Fitram, perché riteniamo fondamentale dare il nostro contributo in questo momento emergenziale" - sottolinea l’assessore al Patrimonio, Manuela Gagliardi.