La Spezia - Da domani 22 settembre chi arriverà in Liguria – e in Italia – da Parigi e da altre zone della Francia con significativa circolazione di Coronavirus dovrà sottoporsi a test molecolare o antigenico. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Speranza.

“L'Italia oggi sta meglio di altri Paesi – afferma - ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”.