Tagli spezzini al Tpl, non cessa lo stato di agitazione dei sindacati

La riunione tra Provincia, Atc esercizio, Seal e organizzazioni sindacali finisce con esito negativo. Nessuna garanzia sul mantenimento dei livelli occupazionali: ci si prepara alla protesta.

La Spezia - Fumata nera al termine dell'incontro che si è svolto questa mattina in prefettura per trovare una soluzione ai problemi che si stagliano all'orizzonte del trasporto pubblico. Prosegue pertanto lo stato di agitazione di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Cobas, che prevedono di organizzare per la fine della prossima settimana un presidio con volantinaggio sotto il Comune della Spezia, ritenuto principale responsabile della situazione che si è venuta a creare. L'amministrazione spezzina, come dichiarato a più riprese dal sindaco Pierluigi Peracchini, ha infatti deciso di ridurre di 1,3 milioni il contributo per la realizzazione del servizio, ritenendo di non dover sostenere spese per corse che non riguardino direttamente i cittadini del capoluogo.



L'entità del taglio dovrebbe portare a una riduzione del chilometraggio annuo di Atc esercizio (di cui Palazzo Civico è ora socio per il 70 per cento) superiore ai 700mila chilometri e di conseguenza i sindacati temono che si possa arrivare a una condizione di esubero occupazionale che andrebbe a colpire i lavoratori di Atc e, in maniera ancor più incisiva, quelli di Seal, società che ha in appalto diverse linee sul territorio provinciale.

Di fronte al viceprefetto Edoardo Lombardi si sono confrontati questa mattina il dirigente del settore amministrativo della Provincia, Marco Casarino, i rappresentanti di Atc e Seal e i sindacalisti Alessandro Negro (Filt Cgil), Marco Moretti (Fit Cisl), Giuseppe Ponzanelli, Gianni Venturini e Stefano Passani (Uiltrasporti), Paolo Oliva (Ugl), Mario Bonafiglia, Matteo Marsili (Faisa Cisal) e Luca Simoni (Cobas).

Le sigle hanno chiesto alla Provincia, titolare del contratto di servizio, di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e la proroga di quattro anni dell'affidamento per consentire all'azienda di effettuare gli investimenti necessari al miglioramento del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di un affidamento in house per una durata di dieci anni. Inoltre i rappresentanti sindacali hanno ribadito la loro contrarietà all'aumento del costo del biglietto, una delle misure discusse dagli enti locali per far fronte al taglio al trasferimento del Comune della Spezia.



Casarino ha annunciato che nei prossimi giorni si svolgerà un nuovo incontro con i Comuni nel corso del quale si potrà tracciare un quadro più chiaro della situazione. I sindacati hanno replicato di non essere soddisfatti per l'assenza di qualsivoglia garanzia e hanno confermato lo stato di agitazione, riservandosi di attendere l'esito della prossima riunione tra gli enti ed eventualmente di mettere in atto le forme di protesta che riterranno opportune. Prima il presidio sotto il Comune della Spezia. Poi, forse, sarà sciopero.