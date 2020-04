Tablet per il Sant'Andrea grazie a 'Gli orti di San Giorgio'

La Spezia - Questa mattina l'assessore del Comune spezzino Luca Piaggi ha consegnato quattro tablets per i degenti dell'ospedale spezzino, offerti da ''Gli Orti di san Giorgio'' con una nota di accompagnamento della presidente Alessandra Bianchi.

La consegna è avvenuta direttamente al Servizio Informativo aziendale di ASL 5 che li ha presi in carico, e che li renderà fruibili alla funzione per la quale vengono donati: favorire la comunicazione fra ricoverati e familiari in un periodo nel quale, come ulteriore, drammatica complicanza, le visite in ospedale ai familiari ed amici ricoverati non sono possibili per i noti motivi.

Tramite dell'operazione e ''mediatori'' dei vari passaggi operativi sono stati gli infermieri dell'Ordine professionale provinciale, che hanno fisicamente raccolto dall'assessore Piaggi i quattro tablets per poi consegnarli a Fabio De Michelis del servizio informativo: saranno infatti gli infermieri in servizio ad utilizzarli, con tutte le precauzioni richieste dalla situazione, per favorire il contatto fra degenti e famiglie.

Questa attività, già partita anche a Sarzana, sempre grazie a donazioni ed all'impegno del Servizio Informativo, ha permesso di superare la grande angoscia del distacco fra chi è in ospedale e i parenti a casa, e grande ''motore'' di questa azione è stata Bendetta Maria Eguez, infermiera di Pneumologia e Copnsigliera dell'Ordine delle professioni infermieristiche spezzino (OPI), che ha ormai raggiunto anche la necessaria confidenza per accelerare al massimo tutti i passaggi di presa in carico e utilizzo ufficiale di questi apparecchi.

E' dimostrato che il contatto con i familiari, grazie a queste videochiamate oggi possibili, rende più sereno il paziente e può favorire l'accettazione di una condizione difficile, certamente rendendo meno angosciante la situazione sul piano delle emozioni e del percorso di ricovero che, in alcuni casi, si protrae per molti giorni.