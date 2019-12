Sviluppo sostenibile, meeting conclusivo per "Agenda 2030"

La Spezia - Venerdì 6 dicembre alle 14.00 presso la sala multimediale del Comune della Spezia meeting di chiusura, nell'ambito del ciclo di incontri per la strutturazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, organizzati nei comuni rivieraschi tra La Spezia e Deiva Marina dagli operatori del Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre.



L’incontro sarà l’occasione per ascoltare esperienze diverse che trasferiranno i principi dell’Agenda 2030 da un livello teorico a uno più pratico. Durante l’incontro, come già avvenuto nei precedenti, i tecnici del CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre (gestito dal Consorzio ATI 5 Terre) Avranno il duplice ruolo di informare circa l’iter per la realizzazione della Strategia Regionale e di facilitatori tra enti pubblici e gli stakeholder così da raccogliere le informazioni necessarie al gruppo di lavoro regionale impegnato nella? stesura della SRSvS. Moderatore dell’incontro Santo Grammatico, presidente regionale Legambiente e membro consiglio direttivo del Parco.