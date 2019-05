Sviluppo sostenibile, incontro agli Orti di San Giorgio

La Spezia - Anche la Spezia partecipa al Festival Italiano dello Sviluppo Sostenibile 2019, iniziativa nazionale di sensibilizzazione promossa dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e pensata per richiamare l’attenzione sui diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

E’ proprio a tal fine che è stato organizzato l’incontro agli “Orti di San Giorgio Verso la sostenibilità” per lo sviluppo sostenibile.

L’evento, ospitato presso il Parco delle Clarisse, oltre ad essere una preziosa occasione per visionare gli orti, uno degli orgogli della nostra città, avrà come focus il tema della sostenibilità connesso alla cura del territorio, una best practice per nulla scontata.

“Ancora un volta - precisa l’assessore all’Ambiente Kristopher Casati - ringrazio l’associazione “Orti di San Giorgio” per regalare alla nostra comunità un luogo di incontro tra cittadini, associazioni e istituzioni, per affrontare il tema della sostenibilità ambientale, presentando progetti e idee volti a garantire una sempre più consapevole sensibilizzazione della nostra società.”

Pertanto tutta la cittadinanza è invitata a partecipare nella giornata di sabato 1 giugno dalle ore 17.00 a questo evento che si inserisce all’interno del Festival che ha per tema “Mettiamo mano al nostro futuro” : un’occasione per favorire il confronto e condividere buone pratiche.