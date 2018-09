Susanna Camusso e Gloria Clemente, le donne di Avanti Pop

L'8 settembre dalle 18.30 parte l'anteprima della festa di giugno 2019. Verrà dato spazio anche alla tragedia di Genova con la testimonanzia di Luca Infantino dell'esecutivo nazionale dei Vigili del Fuoco della Cgil.

La Spezia - Avanti pop, per attirare i giovani e portare avanti i loro diritti. E' questo il messaggio lanciato da Cgil in occasione della presentazione dell'incontro che si terrà in Piazza Mentana l'8 settembre con Susanna Camusso. La festa "ufficiale" si terrà nel mese di giugno e, come nel caso dell'anteprima, verrà dato ampio spazio ai giovani.



Prima dell’intervista a Camusso, Luca Infantino dell'esecutivo nazionale Vigili del Fuoco della Cgil, ci regalerà la sua preziosa testimonianza sul lavoro svolto a Genova da lui e dai suoi colleghi.

All'incontro con la segretaria uscente seguirà alle 21 lo spettacolo il concerto-evento “Paura non abbiamo” una rilettura in chiave pop e rock delle canzoni di lotta, resistenza e protesta. Un progetto unico ed originale, pensato e realizzato per la CGIL da Gloria Clemente, pianista, compositrice, direttore d'orchestra che salirà sul palco assieme agli straordinari musicisti Pietro Sinigaglia, Davide Sinigaglia, Andrea Cozzani, Davide L'Abbate ed al coro dei piccoli e dei grandi Fabrizio De Andrè. L'ensamble, che vedrà esibirsi, oltre ai musicisti, più di 40 tra ragazzi e bambini del Coro, proporrà un repertorio di canzoni come Canzone del maggio di De Andrè, La Locomotiva di Guccini, le canzoni popolari Addio a Lugano, O cara moglie, Sebben che siamo donne, O bella ciao (nella doppia versione), Police on my back dei Clash, El pueblo unido degli Inti-illimani e molto altro ancora. In caso di maltempo le attività si svolgeranno in Sala Dante.

Avanti Pop è anche solidarietà. A margine della manifestazione sarà possibile proseguire nella raccolta di materiali scolastici per le famiglie in difficoltà.



“Un appuntamento che si rinnova ogni anno- dice Lara Ghiglione, Segretario generale della Camera del Lavoro della Spezia, che ha presentato l'iniziativa assieme agli altri due membri della Segreteria, Fabio Quaretti e Luca Comiti- in questo 2018 ancora di più, a partire dal nome e dal simbolo, da Avanti Popolo ad Avanti Pop!; un'operazione che si inserisce in un processo complessivo di cambiamento e rinnovamento della Cgil, più attenta ai linguaggi e alle dinamiche giovanili e del mondo digitale. Sabato saremo ancora nel centro città per offrire un dibattito politico ed un evento di grande qualità. Una giornata che traghetterà la Cgil spezzina verso il congresso provinciale di fine ottobre ed alla grande festa che faremo a giugno 2019, dedicata ai giovani, questa volta di più giorni, in una bellissima location che ancora non sveliamo e con un programma innovativo ed accattivante.”



Intanto Cgil si sta organizzando per il congresso per l'elezione dei vertici che avrà il suo culmine nel mese di ottobre, alle ceramiche Vaccari, per le realtà locali e provinciali per poi proseguire nel mese di gennaio con il congresso nazionale e l'elezione del segretario generale.