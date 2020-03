Supermercati e negozi, scattano i controlli anti assembramento

La Spezia - “Nelle prossime ore il Servizio di Protezione Civile del Comune della Spezia coadiuvato dalla Polizia municipale scenderà in campo per invitare ancora una volta i cittadini a tenere comportamenti rigorosi evitando assembramenti di persone anche all’aperto e rinnovando l’indicazione di restare a casa e di uscire solo se strettamente necessario.” Lo annuncia l’assessore alla Protezione Civile Luca Piaggi. Si tratta di un’ulteriore misura di cautela, spiegano da Palazzo civico, "necessaria vista ancora l’ inosservanza delle basilari regole che ci vengono richieste, e troppo spesso violate. Purtroppo alcune zone della città, soprattutto i parchi non chiusi da cancellate, il molo e le aree per lo sport all'aperto sono diventati luoghi di assembramento. Quello è necessario fare è semplice, stare a casa, siamo parte di una comunità e ne abbiamo responsabilità, ognuno di noi".



Dal Comune spiegano poi che la Municipale si occuperà di verificare che anche in spazi all’aperto non vi siano assembramenti e che anche all’interno di supermercati o negozi di alimentari vengano rispettate le distanze e non si creino raggruppamenti. In questa direzione anche il Comune della Spezia si adegua alle nuove norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, norme sempre più stringenti. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini in queste ore ha firmato una nuova ordinanza che dispone l’attivazione dello smart working per i dipendenti dell’ente comunale. Una misura che consentirà alla maggior parte dei lavoratori di svolgere le mansioni quotidiane dalle proprie abitazioni attraverso un collegamento informatico da remoto. "Uno sforzo organizzativo possibile grazie alla capacità, le competenze e la professionalità del settore informatico del Comune. Questo provvedimento del Sindaco Peracchini consentirà di affrontare anche una emergenza di questo tipo tutelando i lavoratori dell’Ente senza alcuna interruzione di servizio. A Palazzo Civico resteranno solo quei lavoratori che svolgono attività cosiddette indifferibili e che per il loro svolgimento prevedono la presenza del lavoratore in sede", spiegano dal Comune. QUA i contatti per gli appuntamenti con gli uffici.