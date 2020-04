Superati i mille morti in Liguria, nello Spezzino tutti i numeri in calo

La Spezia - Si conferma il trend di calo delle persone attualmente positive al Covid-19 in provincia della Spezia. Rispetto ai 411 casi attivi sul territorio di ieri, la riduzione è stata di 14 unità e porta il dato a 397. Scendono, seppur di poco, anche gli ospedalizzati passati da 84 a 81 (-3). Stabile il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva, pari a 5, mentre scende in maniera sensibile quello delle persone in sorveglianza attiva, passate da 446 a 281 (-165).

E infine salito ancora, raggiungendo quota 118, il numero dei pazienti Covid-19 positivi deceduti al Sant'Andrea e al San Bartolomeo.



A livello regionale nel computo dei decessi si è invece superata la soglia dei mille: con i 32 in più rispetto a ieri il totale delle persone Covid-19 positive decedute dall'inizio dell'emergenza è salito a 1.020.

I casi positivi sono 4.811, 50 più dei 4.761 di ieri. Negli ospedali liguri sono ricoverati 952

pazienti (56 meno di ieri) e di questi 92 sono in Terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri).

I testi effettuati salgono a 35.990 (1.804 più di ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 2.524 (69 più di ieri).

I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.335 (37 più di ieri) e coloro che sono guariti con due test consecutivi negativi sono 1.085 (72 più di ieri).



Casi positivi per provincia

IMPERIA - 910

SAVONA - 748

GENOVA - 2.754

LA SPEZIA - 397

Altro/in fase di verifica 2

TOTALE - 4.811



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 155 (16)

ASL 2 - 149 (10)

Ospedale Policlinico San Martino - 207 (30)

Ospedale Evangelico - 43 (2)

Ospedale Galliera - 110 (7)

Ospedale Gaslini - 3 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 146 (16)

ASL 3 Gallino - 1 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 49 (6)

ASL 4 Lavagna - 8 (0)

ASL 5 - 81 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 191

ASL 2 - 1.129

ASL 3 - 480

ASL 4 - 377

ASL 5 - 281

Liguria - 2.458