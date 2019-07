Superamento dei limiti di biossido di azoto, le mosse del Comune

La Spezia - Il Comune corre ai ripari per combattere il superamento del valore limite medio annuale di biossido di azoto nella zona compresa tra Viale Italia, Via San Cipriano e Piazza Caduti della Libertà. Nel 2017 la postazione di rilevamento della qualità dell’aria ha analizzato per l'NO2 (biossido di azoto, appunto) un valore medio annuo di 44,5 mg/m3, contro un limite medio annuale massimo fissato in 40 mg/m3.

Preso atto dei superamenti riscontrati, la Regione ha evidenziato la necessità di attivare misure immediate, come la limitazione della circolazione su alcune categorie di veicoli chiedendo inoltre che il Comune della Spezia adotti il programma di intervento entro sei mesi e che siano adottate alcune misure ulteriori, quali lo spegnimento dei mezzi pubblici al capolinea e lo spegnimento dei veicoli merci durante le operazioni di carico e scarico.



La situazione viene considerata non "connotata da episodi di drammaticità" ma le azioni per migliorare la situazione sono comunque state definite. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta comunale ha approvato il Programma di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nella zona presa in considerazione, peraltro nei pressi dell'ospedale.

"Nella nostra città - sottolinea l’assessore all’Ambiente Kristopher Casati - dal trend della qualità dell’aria emerge che l’inquinamento spezzino è stato interessato più volte da elementi di criticità, soprattutto per quanto attiene il parametro degli ossidi d’azoto ed in particolare nella postazione di San Cipriano / Piazza Caduti della Libertà”.

Un fatto dovuto a una concausa di fattori, vuoi l’incremento delle navi da crociere negli ultimi anni, che secondo Arpal incidono tra il 4 e il 7 per cento nelle ricadute di biossido di azoto, vuoi che l’auto continua ad essere il mezzo prediletto dagli spezzini per gli spostamenti casa-lavoro e per accedere ad un centro che non è stato certo concepito per ospitare automobili... oggi si rende necessario attuare un piano di intervento per migliorare la qualità dell’aria che respirano gli spezzini.

"Un piano di azione che non risulta certamente isolato rispetto alle linee di governo attuate negli ultimi due anni dall’amministrazione. L’ambito prioritario in cui abbiamo agito attuando questo piano è la mobilità. Un anno fa abbiamo approvato il Piano della mobilità sostenibile, uno strumento essenziale per promuovere la mobilità sostenibile, intesa come potenziamento dei percorsi ciclo-pedonali, incentivazione della mobilità elettrica e a basso impatto ambientale, riqualificazione del trasporto pubblico potenziandolo e introducendo filobus elettrici che garantiranno un passaggio ogni 4 minuti proprio nell’area tra la stazione e l’ospedale. Solo così con interventi che passano da accortezze e rivisitazioni come limitazione agli euro 2, il divieto di transito ai mezzi carico superiore a 3,5 t, o la realizzazione della rotatoria ”alla francese” con due corsie di ingresso su ognuno dei quattro bracci di entrata la città della Spezia potrà davvero essere indirizzata verso un futuro green. L’obiettivo di questo piano di intervento è ambizioso ma necessario, principalmente per la nostra salute e per le future generazioni. Siamo coscienti però che sarà realizzabile solo attraverso uno sforzo congiunto di tutti gli attori pubblici e privati e con l’impegno delle persone al cambiamento dei comportamenti verso stili di vita più sostenibili. Gli interventi - conclude l’assessore Casati - testimoniano l’impegno e la determinazione con cui abbiamo agito e vogliamo agire per garantire l’interesse generale e la sicurezza del territorio su un tema complesso ma ineludibile, sul quale il territorio spezzino deve dimostrare una nuova responsabilità e sensibilità".



Un focus specifico Programma di intervento è dedicato allo stazionamento delle navi da crociera.

"Lo stazionamento delle navi da crociera nel porto della Spezia, iniziato nel 2013, ha cominciato a costituire un impatto aggiuntivo, e quindi negli anni successivi Comune, Arpal, Asl, Capitaneria di porto, Provincia e Autorità portuale hanno cominciato a studiare il fenomeno. L’amministrazione comunale - si legge nel documento - nel corso del 2017 ha convocato due tavoli tecnici con il supporto degli uffici, ai quali hanno partecipato rappresentanti di Arpal, ASL, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto ed Enel, al fine di affrontare le tematiche relative all’impatto della sosta delle navi da crociera, all’interno del Porto della Spezia e le possibili azioni volte a minimizzarne gli effetti e rendere più sostenibile il traffico marittimo e al contempo ridurne le emissioni climalteranti. Nei tavoli sono state pianificate le azioni da mettere in campo nel lungo e nel breve periodo come l'elettrificazione del Molo Garibaldi. Le attività previste attengono alla realizzazione della cabina primaria nell’area ex Antoniana da parte di Enel, la realizzazione della linea di distribuzione dall’area ex Antoniana al Molo Garibaldi da parte di Enel e la realizzazione delle cabine di trasformazione per l’alimentazione delle navi da crociera nel Molo Garibaldi, da parte dell’Autorità Portuale. Si prevede anche l'elettrificazione altri moli con un cronoprogramma operativo che prevede l'ampliamento del Molo Garibaldi, con fabbisogno necessario di 10 MW, previsto nel periodo 2020-2022, l'ampliamento del Terminal del Golfo – Tarros, con fabbisogno complessivo stimato intorno a 22 MW, previsto nell’anno 2022, un terzo lotto, a destinazione mercantile, con fabbisogno di circa 20MW previsto nell’anno 2025 e il nuovo terminal crociere con due accosti con fabbisogno di circa 20MW previsto nell’anno 2025".



"La Capitaneria di porto nel corso del 2017 - prosegue il Piano - ha effettuato a bordo delle navi ormeggiate alle banchine commerciali del porto un elevato numero di controlli sia sulla documentazione di acquisto dei carburanti e in alcuni casi ha provveduto al campionamento, e solo in un episodio è stata riscontrata violazione. Inoltre ha rilevato che normalmente i motori delle navi fanno registrare emissioni di NOx in relazione ai rispettivi regimi di funzionamento, quindi più il motore di avvicina a regimi ottimali (normalmente prossimi a valori tra 85 e 95%) più risultano contenute le formazioni di ossidi di azoto espulse in atmosfera; inoltre occorre valutare la possibilità consentire l’innalzamento di qualche grado (o decimo di grado) della temperatura interna dei locali di vita delle navi, diminuendo l’immissione di aria condizionata e calcolando il relativo risparmio energetico, e altresì valutare una razionalizzazione delle cucine, se percorribile, per ridurre l’assorbimento di energia ed abbattere proporzionalmente le emissioni di inquinanti. In ultimo, rilevando che l’Annesso VI Marpol definisce livelli prestazionali maggiori che comportano un miglioramento dei valori di emissioni di NOx e le navi di nuova costruzione sono dotate di certificazioni comprovanti il rispetto di questi requisiti.

Alcune compagnie, come la Royal Caribbean, hanno sostituito le navi in arrivo nel nostro porto con altre aventi caratteristiche ambientalmente più performanti. Queste elevate prestazioni ambientali son ben viste dalle compagnie sia perché comportano un beneficio economico, giacché maggiori rendimenti consentono risparmi energetici e finanziari, sia per il ritorno d’immagine nei confronti della clientela sempre più attenta a queste tematiche.

Arpal ha riferito gli esiti delle proprie valutazioni: dal rilevamento condotto dalla centralina posizionata in Via s. Cipriano sono emersi picchi orari di NOx, (inquinante derivante da combustione) in determinate condizioni meteo, che si diluiscono nell’arco della giornata, e poi nell’arco dell’anno, nei periodi non interessati dall’arrivo delle navi. Arpal ha valutato il contributo dello stazionamento delle navi da crociera, stimandolo nell’ordine del 4 - 7%. Ha altresì sottolineato che la centralina risulta “critica” perché posizionata in un’area dove vi sono strutture sensibili come l’ospedale, palazzi di elevata altezza quindi più direttamente investiti dal pennacchio, caratterizzata da intenso traffico viabilistico, con presenza di alberi che determinano lo stazionamento di masse d’aria, pertanto ha suggerito di intervenire nell’immediato con interventi viabilistici nell’area dov’è posizionata la centralina ed interventi di manutenzione delle alberature presenti a fianco della centralina. Questa questione sarà affrontata più avanti, in uno specifico punto.

Per meglio valutare lo specifico apporto delle navi da crociera, nell’ambito della programmazione di campagne di monitoraggio della qualità dell’aria è stata svolta per il periodo 27 giugno 2017- settembre 2017 una campagna di doppia durata presso il sito di “controviale viale Italia c/o incrocio viale S. Bartolomeo / via San Cipriano” nel periodo estivo (che da programma vede il maggior numero di accosti di navi da crociera ed allo stesso tempo è quella meteorologicamente più interessante per il monitoraggio delle emissioni). Questa campagna, però, non ha fornito elementi aggiuntivi rispetto a quelli acquisibili dalla rete fissa, in quanto verosimilmente, a causa dell’altezza dei comignoli, la centralina “critica” risulta più impattata.

Il Servizio Igiene pubblica della Asl 5 ha affermato che gli NOx sono irritanti delle vie aeree ma non sono noti effetti carcinogeni di tali inquinanti e che consultando le schede di dimissione ospedaliera non si sono denotati particolari picchi, oltre quelli relazionabili con l’evoluzione stagionale.

L’Autorità Portuale sta preparando la Valutazione preliminare ambientale ai fini di assoggettabilità a VIA ed a tal riguardo ha incaricato lo studio Policreo di svolgere uno studio dell’intervento cold ironing affinché si possa constatare il reale beneficio sociale che apporterebbe tale intervento, verifica che porterebbe l’Autorità portuale ad eventuali cofinanziamenti pubblici volti ad incentivare le compagnie di navigazione ad utilizzare l’elettrificazione delle banchine. Inoltre ha affermato che l’orientamento delle compagnie di navigazione va verso l’uso del GNL, che come tutti i combustibili seguirà la legge del mercato, quindi inizialmente quando l’offerta sarà minima sarà più conveniente dal punto di vista economico, quando aumenterà non sarà più così conveniente e quindi a quel punto potrebbe risultare appetibile l’elettrificazione.

Tra le Compagnie di navigazione, Royal caribbean: ha investito 1,5 milioni di euro su nuove navi e ha anticipato che, concretamente, esistono margini di miglioramento, riferendo che il prossimo anno la nave che scalerà il porto della Spezia avrà motori conformi allo standard “Tier 2” che permetteranno di conseguire sensibili riduzioni delle sostanze inquinanti immesse in atmosfera. Inoltre sta lavorando su motori hydrogen fuel cell e propulsioni a LNG che hanno il pregio di aumentare l’efficienza energetica e ridurre conseguentemente gli inquinanti immessi in atmosfera.

MSC: sta investendo sulla costruzione di due navi alimentate a LNG e impiegando sistemi di filtraggio sempre più efficienti.

In complementarità rispetto alla elettrificazione del porto e all’utilizzo dell’energia elettrica da parte delle navi che, soprattutto per quanto riguarda le navi da crociera risulta ad oggi poco competitiva, le principali compagnie di navigazione hanno messo in cantiere la realizzazione di navi alimentate a LNG

Il legislatore unionale ha previsto che entro il 2025 i porti ritenuti idonei (tra questi anche La Spezia) dovranno essere dotati di sistemi di rifornimento di combustibili alternativi.

Prima del 2025 è previsto che attraccherà a La Spezia la prima nave a LNG, pertanto si è costituito un gruppo di lavoro tecnico per elaborare le linee guida per le valutazioni di sicurezza e l’adozione di ordinanza di polizia marittima .

Recentemente si è tenuta una riunione presso la Capitaneria di porto per elaborare l’ordinanza volta a fornire prescrizioni per lo stazionamento delle navi alimentate a gas naturale liquefatto nel porto commerciale e nella rada del porto della Spezia. In tale riunione viene evidenziato che nelle “Linee guida per le autorità portuali e le amministrazioni per le operazioni di bunkeraggio” con l’utilizzo del Gnl si raggiungeranno valori di riduzione dal 40 all’80% dell’NOx".