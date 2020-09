Sull'origine del cluster spezzino Alisa e Ordine dei medici genovese in disaccordo

Il commissario Locatelli e il presidente dell'Ordine genovese non sono concordi. Per il numero uno di Alisa la festa per la promozione non è collegata al boom di casi, per il presidente dei medici sì: "Come è stato a Bergamo con l'Atalanta".

La Spezia - Sono discordi i pareri di Alisa e Ordine dei medici di Genova sulla possibile correlazione del focolaio Covid-19 in atto alla Spezia con i festeggiamenti in strada delle migliaia di tifosi aquilotti per la promozione in serie A dello Spezia.



Stando a quanto riporta l'Ansa (leggi qui), secondo il commissario straordinario di Alisa, Walter Locatelli, interpellato oggi pomeriggio a Genova dai cronisti "al momento non c'è un collegamento diretto e ancora evidenziato sulla possibile correlazione del focolaio con i festeggiamenti per la Serie A, quindi adesso posso rispondere che si tratta di un collegamento parziale, in modo collaterale e percentualmente limitato. Per quello che ne so non corrisponde al vero questa correlazione, i giorni che sono passati dal festeggiamento sono tali per cui non è che per un evento che ho avuto tempo fa mi preoccupo oggi".



Secondo il presidente dell'Ordine dei medici di Genova, Alessandro Bonsignore, "se andiamo a vedere quella che è stata a suo tempo la vicenda dei tifosi dell'Atalanta a Bergamo possiamo immaginare che ci possano essere delle analogie con La Spezia". "Dobbiamo guardare giorno per giorno quello che succede, è difficile fare previsioni, di certo il dato spezzino lascia un po' di preoccupazione - commenta Bonsignore - sicuramente ci insegna che bisogna continuare a mantenere le distanze di sicurezza e una serie di comportamenti di grande cautela per evitare che si incorra in una seconda ondata. E' difficile dire con certezza se il cluster della Spezia è legato alla festa dei tifosi per la promozione in serie A perché quando ci sono così tanti casi positivi il tracciamento diventa difficile".