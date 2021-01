Sul sito dell'associazione Nasi uniti tante idee per preparare l'Epifania in famiglia

La Spezia - L'associazione “Nasi uniti” ha creato per tutte le bambine e i bambini spezzini una bellissima iniziativa.

A partire dal 3 gennaio sul sito internet dell'associazione saranno presenti simpatiche attività per preparare in famiglie e rendere speciale la festa dell'Epifania.



"Impossibilitati anche in questo delicato periodo a portare con i clown volontari un sorriso ai ricoverati in Pediatria e in molti centri assistenziali, ma anche a bambini delle scuole e a numerosi cittadini, i Nasi uniti desiderano con questa iniziativa farsi vicino alla cittadinanza, proponendo occasioni di un sano divertimento condiviso in famiglia, al fine di offrire ai piccoli l’opportunità di vivere con emozione, nonostante le limitazioni e le difficoltà, l’attesa e l’evento dell’Epifania", spiegano dall'associazione.