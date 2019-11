Sul raccordo con gli occhi aperti, incidenti frequenti

La Spezia - Sono in calo gli incidenti sulle strade spezzine nel corso del 2018 e così i feriti e i morti. Si interrompe un trend di crescita che vigeva dal triennio precedente, fotografato nello studio "Localizzazione degli incidenti stradali" dell'Automobile Club d'Italia. Numeri che continuano in ogni caso a fare impressione: 860 sinistri per 1.096 feriti e dieci decessi. La categoria più a rischio di incidente mortale sono uomini nella fascia d'età da 30 a 54 anni, nella maggior parte dei casi loro stessi alla guida della vettura nel momento fatale.

E le strade statali dove è più facile fare incidente? Quelle che conoscono il flusso maggiore di traffico ma anche quelle dove la tentazione di superare i limiti di velocità è più alta. I numeri dicono che è il raccordo La Spezia-Santo Stefano Magra che dovrebbe sempre essere percorso con gli occhi ben aperti. In particolare è la corsia verso il capoluogo ad aver conosciuto i maggiori problemi e le probabilità di dover chiamare il carroattrezzi sono particolarmente alte ai due estremi dell'asse.



Occhi aperti sul raccordo. L'analisi evidenzia i singoli chilometri più "incidentati" e colora i tratti a seconda della frequenza dei sinistri. Spicca dunque il raccordo, parte dell'autostrada A15 della Cisa, tra i km 107-108: qui nel 2018 si sono verificati ben 6 incidenti con altrettanti feriti. Stesso allarme e stessi numeri all'altro capo della direttrice veloce che congiunge il Golfo della Spezia alla Val di Magra. A ridosso dell'entrata santostefanese (km 0-1) anche in questo caso gli incidente sono stati 6 con sette feriti. La parte centrale del raccordo segnala tre incidenti complessivi lo scorso anno nel tratto ai km 102-103 e quattro in quello seguente (km 103-104).

Statale Aurelia. Più ci si avvicina al confine con la Toscana e maggiori sono i rischi sulla SS1 Aurelia. Tre gli incidenti avvenuti all'altezza di Dogana e due verso Sarzanello, ma il tratto da bollino nero è in mezzo. A San Lazzaro nel 2018 si sono verificati cinque sinistri con 7 feriti.

Statale della Cisa. Il punto più rischioso è tra i km 4-5 poco prima del bivio per Ponzano Magra in direzione Lunigiana. Qui gli incidenti sono stati tre con 5 feriti, uno in più rispetto al tratto precedente (km 3-4).

Statale di Lerici. Si fa notare anche la SS 331 di Lerici prima e dopo il bivio per San Terenzo, dove si sono avuti tre sinistri contro l'unico del 2017 e gli zero del 2016.

Statale della Bocca di Magra. Infine una menzione per il tratto più vicino a Romito Magra della strada 432 (km 10-10.9) dove si registrano 2 incidenti nel 2018.