Su Gofoundme una nuova raccolta fondi per il Sant'Andrea

La Spezia - Archiavata con successo DemoseNaMan, la prima raccolta fondi organizzata in provincia della Spezia per fronteggiare l'emergenza coronavirus, continuano le altre iniziative. L'ultima in ordine di tempo è formata dal Gruppo Forever della Liguria che ha aperto la raccolta sempre sulla piattaforma Gofoundme. "Il momento che stiamo vivendo è molto delicato ma non dobbiamo perdere di vista la solidarietà: oggi siamo quasi tutti nelle nostre case sul nostro comodo divano ma potremmo avere bisogno (speriamo di no) di cure mediche. Il nostro ospedale è in grande difficoltà ed è nostro dovere cercare di fare la nostra parte. Ci aiuti a regalare sorrisi e a dare scacco matto al Covid-19?". Per dare un'occhiata ed eventualmente fare la propria donazione clicca qui.