Studi Aperti 2018, una giornata con gli architetti

La Spezia - Nell’ambito della manifestazione nazionale "Open - Studi Aperti 2018", promossa dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in collaborazione con gli Ordini Provinciali Italiani, localmente dall’Ordine degli Architetti della Spezia, il gruppo informale “Insieme Architetti”, composto da architetti della Provincia della Spezia che collaborano “in rete”, si presenta, nella giornata di sabato 19 maggio, con l’evento “DA 0 a 100 anni: crea la tua casa con noi”. L’evento si articolerà in due studi e in due tappe: al mattino e al pomeriggio, per dare la massima disponibilità di orario a chi vorrà partecipare.



I visitatori saranno coinvolti nel dialogo con gli architetti e in attività dedicate al tema della casa. Uno spazio speciale sarà riservato ai bambini: lo spazio gioco “Giochiamo a fare gli architetti”, dove i bambini potranno disegnare “la casa dei loro sogni” o movimentare gli oggetti presenti ricreando lo spazio a loro piacimento. Il programma prevede: al mattino dalle 11 alle 13 inaugurazione presso il CGArchstudio in via Fazio n°1 a La Spezia, con aperitivo offerto ai convenuti. Al pomeriggio si trasferirà presso lo studio di progettazione e laboratorio bioedile ProgettoCasaBioEcologica, in corso Cavour 300b, articolandosi in diversi momenti: dalle 16.30 alle 20 apertura dello spazio gioco “Giochiamo a fare gli architetti”, alle 17.30 conferenza “La salute dei bambini: l'uso dei materiali naturali nella casa e negli spazi esterni”, a cura dell’Architetto Viviana Deruto. A latere sarà allestita la mostra delle opere del pittore Giuseppe Gusinu. Saranno presenti gli architetti: Maya Azzarà, Stefano Bazzocchi, Massimo Castè, Viviana Deruto, Fabrizio Esposito, Caterina Guastini, Anna Maddaluno, Enrica Maggiani, Stefano Parentini, Linda Puccini, Alessandra Ricci, Elisa Spadoni. Per informazioni e per accedere allo spazio gioco si prega inviare mail a: progettocasabioecologica@gmail.com è gradita l’iscrizione entro venerdì 18 maggio 2018