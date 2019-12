Studenti spezzini girano l'Europa grazie al bando "Youth Mobility"

La Spezia - Nel corso del 2019 l’Istituto Fossati da Passano ha mandato all’estero oltre 40 studenti per favorire l’integrazione tra le giovani generazioni. L’estate scorsa è toccato ad una quindicina di ragazzi che si sono recati a Dublino accompagnanti dai docenti Silvia Segalla, Olivia Cozzani, Antonella Bontae e Paolo Paterno. Un secondo gruppo di circa una decina di ragazzi si è poi recato a Oldenburg in Germania sempre accompagnati da Silvia Segalla e Olivia Cozzani. In seguito sono partiti altri 15 studenti per varie località europee. Il tutto è stato possibilie grazie a un bando della Fondazione Carispezia “Youth Mobility. Progetti di alternanza scuola lavoro all’estero”, che ha finanziato la partecipazione completamente gratuita alla mobilità europea Erasmus plus KA229, 2018-2020 dedicato agli studenti medi. Il Fossati Da Passano ha elaborato due modalità di partecipazione. La prima è stata denominata con l’acronimo LORESU - “Let’s study Local and Regional subjects at school” e la seconda “Emotions in History”. Con LORESU è nato un partenariato fra cinque Paesi Europei: Portogallo, Spagna, Italia, Croazia e Polonia. Lo scopo del progetto è la promozione e la valorizzazione dello studio delle realtà locali con particolare riferimento alla storia, alla geografia/geografia turistica, alla salvaguardia dell’ambiente naturale (biomi e profilo geomorfologico).



Gli studenti hanno il compito di cogliere le specificità della regione in cui abitano confrontandosi con realtà diverse sia nazionali che internazionali. “Emotions in History” coinvolge cinque paesi europei: Spagna, Svezia, Italia, Grecia e Turchia. Come capofila c'è una scuola spagnola e come finalità l’analisi emozionale della storia e in particolare lo studio dei concetti di cittadinanza, nazionalismo e multiculturalismo e la conseguente sensibilizzazione dei nostri studenti, con particolare riferimento alla storia nazionale e internazionale. Nel mese di ottobre accompagnati dalla professoressa Elisabetta Corgiolu e Alessandra Borio i ragazzi del Fossati Da Passano, Aurora Pelaia, Ghait Msahni, Laura Zenelaj, Caterina Fiorini, Leonardo Linari e Davide Mastroianni si sono recati nella Svezia meridionale, presso il liceo Västerhöjd della cittadina di Skövde. Nel 2020 andranno in Tuchia e infine ad Albacete in Spagna. Altri docenti coinvolti nell’organizzazione e nell’accompagnamento degli studenti sono Maria Grazia Zignego e Flavia Cappelli.