Studenti più attenti e puntuali con tutti i limiti della didattica a distanza

La Spezia - Un centinaio di ragazzi dell'Einaudi-Chiodo non aveva la possibilità di usufruire della didattica a distanza. Altri trenta, all'Istituto Fossati- Da Passano ha avuto lo stesso problema. Ed è così che, come negli altri istituti dove si è concretizzata l'emergenza, si sono riadattati quelli presenti in istituto e poi ridistribuiti in base alle necessità. A breve si attente un'ulteriore integrazione. A farsi da tramite per la consegna, per l'Einaudi-Chiodo, è stata la Protezione civile.

Tutti gli strumenti messi a disposizione dei ragazzi sono stati “settati” per la sola didattica a distanza che non si riassume nelle sole lezioni frontali a distanza. Sia l'Einaudi-Chiodo che il Fossati-Da Passano hanno messo a disposizione sia su Youtube che sul portale della scuola (nel caso della scuola di Bragarina) centinaia di lezioni.

Ma in questo nuovo mondo completamente stravolto non sono mancate le sorprese: i ragazzi sono puntualissimi e capita spesso che quando il prof si connetta siano già pronti ad aspettarlo. Nel particolare caso dell'Einaudi-Chiodo si è notato anche un lieve calo delle assenze. Anche se per laboratori i ragazzi sono dovuti ricorrere ad alcuni tutorial selezionati. La didattica a distanza comunque mette a dura prova il mondo della scuola per i motivi più diversi. A raccontare come stanno affrontando queste situazioni di due istituti scolastici è il dirigente Paolo Manfredini.



“La lezione in presenza è una necessità – spiega il dirigente Manfredini – ci siamo adattati e i professori, anche quelli meno avvezzi alla tecnologia, si sono rimboccati le maniche e hanno fatto il possibile per i ragazzi. Allo stesso tempo con loro abbiamo lavorato tantissimo sullo spirito di comunità. In questa delicata situazione non vanno tralasciati alcuni aspetti. L'alto numero di ragazzi (il 20 per cento degli studenti dell'Einaudi-Chiodo, Ndr) che non hanno disponibilità degli strumenti per la didattica a distanza, quindi tablet, pc oppure una connessione si è dovuto assentare. Anche le altre assenze dipendono anche dalla condivisione degli strumenti con il resto della famiglia a causa dello smart working. Noi facciamo il possibile per i nostri ragazzi, nella speranza che prima o poi si torni alla normalità. Anche per dare una mano in più al Fossati-Da Passano ad esempio, abbiamo postato oltre centotrenta lezioni per dare a tutti l'opportunità di rimanere aggiornati e ripassare".

"La didattica a distanza - spiega un docente - ha comunque i suoi limiti che non sono solo tecnologici. Anche se abbiamo comunque uno spazio di condivisione con i ragazzi, che seguono le lezioni per meno ore, non potendoli guardare negli occhi vengono meno alcuni aspetti fondamentali che in classe era possibile cogliere: anche solo capire quanto sono stanchi, se hanno capito oppure se hanno un problema e hanno voglia di parlarne. L'assenza "fisica" della scuola in questo momento in un'età così delicata è cruciale".