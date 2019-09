Studenti in piazza per il clima in tutto il mondo, anche alla Spezia

La Spezia - "Il 27 settembre saranno milioni gli studenti in tutto il mondo a manifestare contro l’immobilità della classe politica e dirigente nei confronti del riscaldamento globale, sull’esempio della giovane attivista svedese Greta Thunberg che ha lanciato il movimento Fridays For Future.



I gas serra prodotti dalle attività umane stanno velocemente riscaldando il nostro pianeta, che potrebbe diventare inospitale per la nostra specie entro pochi decenni. Occorre agire efficacemente, e in fretta, poichè gli scienziati ci avvertono che i danni causati dal cambiamento climatico potrebbero essere irreversibili entro 11 anni. In una situazione del genere appare quasi paradossale andare a scuola per prepararci per un futuro che potrebbe non esistere! A che cosa serve,viene da chiedersi, applicarsi per diventare esperti in una materia quando l’opinione dei più illustri scienziati viene trascurata da chi ci governa?

Gli adulti chiedono a noi ragazzi di studiare per il nostro futuro ma allo stesso tempo lo “polverizzano” sotto i nostri occhi.

Anche a La Spezia gli studenti scenderanno in piazza partendo da piazza Saint Bon, alle 9.30, co una mobilitazione che attraverserà il cuore della città.





I governi di tutto il mondo si devono impegnare per rimanere al di sotto degli 1.5°, a seguire l'accordo di Parigi e il rapporto dell'IPCC, a concentrarsi sull'aspetto dell'equità e della giustizia climatica e sociale, nessun manifesto può essere più sostanziale di questo dobbiamo unirci a sostegno della scienza prima che sia troppo tardi.

Serve un cambio di rotta immediato che finanzi istruzione e ricerca per un altro modello di sviluppo. Abbiamo il diritto di muoverci liberamente nella città del futuro.

Serve un cambiamento sostanziale sul diritto alla mobilità, investendo sul trasporto pubblico, rendendolo capace di soddisfare i bisogni di ogni persona con risparmio di risorse e tutelando l’ambiente.

Dobbiamo studiare la riconversione ecologica

Servono investimenti immediati affinchè le Scuole e le Università del futuro abbiano una didattica ecologista e di qualità e garantiscano

il diritto allo studio per permettere a noi giovani della terra di cambiare la società.

Avere il diritto ad una scuola concretamente sicura.

Serve un adeguamento reale rispetto alla condizione dell’edilizia scolastica.

Le scuole devono essere luoghi sicuri che salvaguardino realmente la salute di studenti e studentesse. E non possiamo accettare di avere scuole con a due passi produttori di inquinamento e assassini di futuro.

Serve invertire la rotta rispetto al modello di sviluppo fossile, il governo spende ancora 16 miliardi di euro in energie fossili, continuando a finanziare i potenti della terra che sfruttano e davastano il nostro pianeta. Questi finanziamenti devono essere immediatamente spostati per la riconversione ecologica, investendo in istruzione e ricerca.

Per queste motivazioni chiediamo ai cittadini spezzini di unirsi ai tanti giovani che il 27 mattina sfileranno per la nostra città per chiedere ai nostri governanti un radicale cambio di atteggiamento riguardo alle politiche ambientali. Occorre agire, subito.



La mobilitazione dovrà essere basata su questi principi: nessuna violenza, nessun danno, nessun inquinamento, nessun profitto, nessun odio, ridurre il proprio impatto ambientale nel momento in cui si partecipa alla manifestazione e non solo. L’appuntamento è per domani mattina alle ore 9.30 in Piazza Saint Bon, gli studenti sono invitati a raggiungere il luogo di ritrovo a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici. Ognuno è invitato possibilmente a esprimere il proprio messaggio su un cartellone, rigorosamente riciclato!"





Fridays For Future - Unione degli studenti