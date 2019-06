Studenti e docenti del Da Passano partecipano all'Erasmus delle superiori

La Spezia - Cinque studentesse del Fossati Da Passano hanno partecipato al terzo meeting transnazionale in Grecia, a nella cittadina di Volo in Tessaglia dal 19 al 26 maggio nell'ambito del Progetto Erasmus Ka229 'The influence of emotions in history, a new tool for citizenship". I primi due momenti comuni che hanno fatto incontrare centinaia di studenti europei si era svolto in Spagna ad Albacete e in Italia. La finalità del progetto sono lo studio e l'analisi del concetto di cittadinanza, nazionalismo e multiculturalismo con la conseguente sensibilizzazione dei nostri studenti verso la conoscenza della storia nazionale e internazionale, con particolare riferimento alla storia europea del XX secolo, così segnata dallo scontro tra le nazioni. Durante il soggiorno in Grecia, gli studenti hanno lavorato in gruppi misti e analizzato la crisi finanziaria nei propri paesi d'origine, con relative conseguenze nel settore economico, sociale e linguistico. Ecco i nomi delle studentesse spezzine coinvolte nel progetto totalmente finanziato dal Miur: Letizia Cecchinelli, Arianna Palumbo, Lorena Dias De Oliveira, Samantha Bassano, Lucie Capecchi. I docenti accompagnatori sono stati Elisabetta Corgiolu e Lorena Bacci.