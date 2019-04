Studenti di Bayreuth ricevuti a Palazzo civico dopo una settimana di lezioni al Costa

La Spezia - Questa mattina a Palazzo civico il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore ai Gemellaggi e alla Cooperazione internazionale Paolo Asti hanno ricevuto gli studenti tedeschi del Liceo Ernestinum che, in occasione degli scambi scolastici fra La Spezia e Bayreuth, hanno trascorso una settimana in Città frequentando le lezioni al Liceo Classico Lorenzo Costa. Erano presenti la classe II E del Liceo L. Costa e alcuni ragazzi della IX A e C del Liceo tedesco, accompagnati dalla Dirigente Scolastica Sara Cecchini e i professori Rizzo, Maria Fiore e Freggia per il Liceo spezzino e dai professori Kempf e Predeschly per quello di Bayreuth.



L’ssessorato ha donato loro le cartine turistiche della Città e le spille celebrative del Ventennale del Gemellaggio.