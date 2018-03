Studenti del Mazzini diventano "tutor" dei bambini stranieri

I ragazzi della terza C, opportunamente preparati, andranno in venti classi della scuole primarie spezzini: come stimolare l'inclusione concretamente. In collaborazione con l'Unicef.

La Spezia - Anche quest'anno, dalla collaborazione tra il Liceo Mazzini ed il comitato provinciale per l’Unicef della Spezia, nasce un progetto di "Alternanza scuola lavoro" che si svolgerà dal 12 al 16 marzo. Gli studenti, dopo essere stati preparati da psicologo e pedagogista, andranno in venti classi della scuola primaria della provincia della Spezia, per essere di supporto ai bambini stranieri in difficoltà.



Il progetto ha come finalità quello di favorire forme di inclusione e prassi educative che traducono, nel contesto scolastico, le finalità e gli obiettivi dell'art. 29 della Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

I contenuti della proposta educativa Unicef “Noi e gli altri” rappresentano la cornice di riferimento per la realizzazione delle attività di peer to peer e per quelle formative. Si ringraziano per la collaborazione, il dirigente scolastico Prof.ssa Francesca Del Santo, i tutors: professoressa Maria Luisa Lucianetti e professoressa Rosanna Cucurnia, i formatori Luca Vergassola, psicologo e Mariella Tetti, pedagogista, gli studenti della classe terza C.